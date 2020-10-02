«Сервис Hyundai: все складывается с Вега-Моторс!»

Автоцентр Hyundai на улице Ново-Садовой – прямо возле знаменитой Фабрики-кухни – открылся совсем недавно. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

При первом визите – скидка 20%!

Вега-Моторс – новый официальный дилер Hyundai в центре Самары. Автоцентр Hyundai на улице Ново-Садовой – прямо возле знаменитой Фабрики-кухни – открылся совсем недавно, но автовладельцы, побывавшие здесь, уже рекомендуют его друзьям и знакомым. Почему? Ответ прост: здесь не только внимательно относятся к каждому клиенту, качественно и быстро выполняют все виды работ, но и радуют владельцев Hyundai интересными акциями и выгодами. Чтобы первое знакомство с сервисом Вега-Моторс было особенно приятным, автовладельцев Хендэ ждет приятный бонус - скидка 20% на работы при первом посещении сервиса.

- Очень удобное расположение салона,- отмечает автовладелец Дмитрий Ипатов. – Раньше ездил на окраину города, а теперь рядом с домом все. Здорово. И работают ежедневно, с восьми утра, до восьми вечера. Время для визита без проблем выбрать – записался по телефону, приехал и не тратишь ни одной лишней минуты. И скидку весомую предоставили – приятно! Еще понравилось, что на сайте есть калькулятор стоимости услуг. Из дома можно рассчитать с точностью до копейки, сколько придется отдать за работу или запчасти.

Автовладельцы, побывавшие здесь, уже рекомендуют его друзьям и знакомым. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Фестиваль выгодных предложений

В Вега-Моторс уверены - обслуживать автомобиль у официального дилера – не обязательно дорого, но всегда качественно, надежно и с гарантией. В Вега-Моторс на ремонт могут приехать все, кто ранее ремонтировал и обслуживал свой автомобиль Hyundai в независимых сервисах или у других дилеров и по какой-то причине остался недоволен. А также здесь ждут всех, кто хочет неплохо сэкономить. Да и расположение в центре города – это намного удобнее, чем ремонт в сервисе с плохой транспортной доступностью. Но выгода 20% при первом визите – не единственный бонус. Фестиваль выгодных сервисных предложений Вега-Моторс под хештегами #хендэсервиссамара и #хендэвыгоды призван напомнить владельцам автомобилей Hyundai о несомненных преимуществах обслуживания автомобиля в официальном дилерском центре. Расценки на сервис и ремонт регламентируются заводом-изготовителем в отличие от так называемых «мультибрендовых СТО». При этом ряд сервисных процедур автовладелец может получить у официального дилера с хорошей выгодой, а то и вовсе бесплатно при заезде на сервис.

Здесь качественно и быстро выполняют все виды работ и регулярно радуют владельцев Hyundai выгодными акциями. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Так, Вега-Моторс предложил владельцам Hyundai бесплатную услугу измерения угла установки колес автомобиля. Акция недавно стартовала в Вега-Моторс, и уже стала хитом в Самаре. Уникальный диагностический стенд позволяет выяснить все ли в порядке с развалом-схождением, что особенно актуально для бережной эксплуатации автомобиля как в городском, так и в смешанном цикле. Но надо спешить, время проведения акции ограничено. Специалисты Вега-Моторс дадут ответы на ваши вопросы.

Вега-Моторс предлагает владельцам Hyundai бесплатную услугу измерения угла установки колес. Приходите! Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Специалисты Вега-Моторс так же бесплатно проводят диагностику работы систем автомобиля по 36 ключевым пунктам. Сервисная программа «Лучшее для своих» - предназначена для владельцев автомобилей Hyundai старше двух лет. Это комплексная забота об автомобиле и проверка надежности его эксплуатационных свойств. Актуальна в любое время года. Сомневаетесь в исправной работе автомобильных систем? Приезжайте, квалифицированные специалисты продиагностируют неисправности, дадут совет, предложат свои услуги по ремонту. Это бесплатно.

Для самых заботливых и бережливых владельцев Hyundai официальный сервис Hyundai Вега-Моторс предоставляет выгоду до 50% на работы по замене масла и скидку до 15% на фирменное моторное масло Shell. Записывайтесь на масляный сервис на выгодных условиях в Вега-Моторс. Продлите бесперебойную работу двигателя с оригинальными маслами Shell.

До 50% можно сэкономить на покупке оригинальных тормозных дисков и колодок для Hyundai. Такое снижение цены по акции – только у официального дилера Hyundai. Сроки ограничены. В Вега-Моторс подчеркивают, что сервисная кампания распространяется на все модели Hyundai.

Клиент Вега-Моторс может присутствовать на всех этапах ремонта или техобслуживания: здесь ничего не скрывают. Напротив, гордятся новым и современным оборудованием. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Остальные запчасти так же можно купить почти за полцены, если воспользоваться ассортиментом сертифицированной линейки PRODUCT LINE 2. До 50% экономии от полной стоимости оригинальных запчастей изрядно сбережет семейный бюджет, но при этом в погоне за экономией не придется идти на компромисс с безопасностью. PRODUCT LINE 2 - это качественная альтернатива основной линейке запасных частей, рекомендованная производителем для автомобилей Hyundai старше 3-х лет. Они производятся на тех же предприятиях и по тем же технологиям, которые используются при производстве оригинальных запасных частей Hyundai, а это – стабильно высокое качество. Весь ассортимент запчастей линейки PL-2 всегда в наличии в Вега-Моторс.

Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Наконец, в Вега-Моторс приятная выгода 30% ждет всех владельцев постгарантийных автомобилей Hyundai. Это еще один повод познакомиться с сервисом Вега-Моторс и продлить бесперебойную работу всех агрегатов вашего автомобиля.

«Мы просто любим свою работу»

Для любого автовладельца скидки, безусловно, важны. Но не менее важно и качество сервисного обслуживания, ведь для многих из нас автомобиль – это член семьи, верный друг и помощник. И доверять его абы кому не стоит. Поручая ремонт и техобслуживание специалистам Вега-Моторс, вы можете быть спокойны. Мастер цеха Игорь Ишмуллин, с гордостью показывает новенькое оборудование. Он уверен - современный автомобиль - это сочетание технологий и они все больше усложняются. Без спецоборудования при ремонте и диагностике не обойтись. Поэтому в компании очень большое внимание уделяют не только инвестициям в самое современное оборудование, но и процессу обучения своих специалистов, работе с кадрами. Сотрудники проходят профессиональные тренинги, ездят в учебный центр Hyundai в Москву на обучение и аттестацию. Так наш проводник – мастер-консультант Вега-Моторс Максим Гнутиков является техническим экспертом Hyundai. Такие специалисты знают об автомобилях Hyundai все, что нужно, чтобы удовлетворить запросы самого взыскательного клиента.

Мастер цеха Игорь Ишмуллин поможет автолюбителям решить любую проблему. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

- Мне очень нравится тут работать: салон новый, красивый, - говорит Максим. - А когда работать приятно, все складывается. Мы ничего не скрываем от клиентов, напротив, мы максимально открыты. Если есть желание, человек может присутствовать на всех этапах ремонта или техобслуживания. А если нет, можно с комфортом провести время в клиентской зоне отдыха – попить кофе, наблюдая за процессом ремонта по монитору.

Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Вместо послесловия

Мы выяснили, быть клиентом официального сервисного центра Вега-Моторс – действительно выгодно. А постоянным клиентом быть выгодно еще больше. Просто получите свою именную клубную карту Hyundai «Почетный клиент». Все просто: записывайтесь на обслуживание, приобретайте дополнительное оборудование, проводите регламентные работы, заказывайте запчасти, оплачивайте услуги сервисного центра Вега-Моторс. Размер вашей выгоды каждый раз растет, как и статус вашей клубной карты! Присоединяйтесь и Вы! Все складывается с Вега-Моторс!

КАК НАС НАЙТИ

Самара, ул. Ново-Садовая, 149А, Hyundai-Центр Вега-Моторс.

Подробности по телефону в Самаре: 8 (846) 2 444 000

Сайт: https://hyundai-samara.ru/

Автомобили в наличии: https://cars.hyundai-samara.ru/

Все сервисные предложения: https://hyundai-samara.ru/allservice/

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