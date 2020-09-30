30 дней на трансформацию идеи или проекта в бизнес

Хотите квантового роста ваших управленческих компетенций? Создать узнаваемый бренд? Построить dream team, с которой любая бизнес-цель или задача по плечу?

Тогда присоединяйтесь к PROБизнес! Начиная с 15 октября, лучшие федеральные и региональные спикеры дадут вам самые актуальные знания и инструменты для прорыва в развитии проекта

- Евгений Давыдов (г. Москва), генеральный директор коммуникационного агентства «SETTERS»— даст вам 6 незаменимых советов по анализу рынка, познакомит с важными этапами и планом анализа и расскажет, какой анализ рынка нужен именно вам

- Настасья Белочкина (г. Москва), ведущий эксперт по скриптам продаж с опытом построения отдела продаж в проекте Callbackhunter, который за 2 года вышел на оборот в 160 млн. руб., - научит тонкостям продаж: расскажет всве о существующих механизмах и типологии

- Вирта Виктория (г. Москва), предприниматель и топ-менеджер, основатель «Академии интернет-резерва» и бизнес-консультант, – научит управлять финансами и раскроет правовые аспекты для микропредпринимателей и самозанятых

- Сергей Богданов (г. Самара), специалист в области привлечения инвестиций, СЕО YellowRockets, – расскажет как привлечь инвестиции

- Наталья Виханова, (г. Самара) серийный предприниматель с 25 летним стажем. Учредитель и генеральный директор сети развивающих студий «Вундеркинд»— ответит на самый главный вопрос, как выделиться среди конкурентов, разложит по полочкам стратегии продвижения товара и научит составлять сильное УТП

- Наталья Дейч (г. Самара) , директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области— расскажет, зачем и как регистрировать бизнес, познакомит с отчётностью и секретами подготовки вашего дела к проверкам

- Екатерина Зуева (г. Самара), бизнес-тренер, специалист по обучению и развитию персонала, эксперт с многолетним опытом руководства корпоративным университетом, — научит создавать классную команду: разбираться в людях, рекрутить и нанимать

- Олеся Жукова (г. Самара), эксперт в области налогового права, бухгалтерского учета, финансового планирования малого и среднего бизнеса, владелец бухгалтерской компании «МАРЖУ», раскроет тему Расходы: правила подсчёта и ведения БДР и БДДС

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку по ссылке https://study.mybiz63.ru/

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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