"Крылья" сделали счет разгромным на последних минутах Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Матч элитного группового раунда между ставропольским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» начался с опозданием. Проблемы с ветром и оборудованием на стадионе вынудили судью Александра Машлякевича дать стартовый свисток не в 20:00, а спустя 15 минут.

Гости, как и ожидалось, прибегнули к ротации. В воротах место занял номинальный третий голкипер Овсянников, в старте появились редко выходящие в числе первых одиннадцати Гынсарь, Цыпченко и Витюгов. Тем не менее, волжане больше владели мячом, хотя и не создавали моментов по началу.

К середине тайма шансы у «КС» появились. Гынсарь опасно бил головой после подачи углового, а вскоре и Кабутов воспользовался ошибкой защитников, вошел в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол — Книга оказался на месте.

А на 35 минуте Денис не помог. Он необязательно упустил мяч на угловой, а вскоре уже доставал его из сетки. Сергей Божин красиво — пяточкой — замкнул подачу со стандарта с правого фланга.

В первом тайме больше ничего интересного не случилось. А второй начался с того, что гости увеличили отрыв. Цыпченко точно пробил головой после розыгрыша штрафного. 0-2 уже на 47 минуте.

«Динамовцы» не сдались, заработали в ответной атаке угловой и реализовали его. Царукян, притаившийся на дальней штанге, головой точно замкнул подачу с левой бровки. 1-2!

После этого подопечные Игоря Осинькина вновь перехватили инициативу и активно действовали впереди. На 75 минуте вышедший на замену Зиньковский здорово сместился в центр, пробил, но угодил в штангу.

На 82 минуте хозяева могли сравнять счет. Богдан Овсянников здорово сыграл, буквально вырвав мяч из ног игрока, который вышел с ним почти один на один.

Сразу после этого «КС» создали еще пару моментов. Но Сергеева подвела точность, а с ударом Ежова справился Книга.

Следом шанс был у «Динамо». Майсултанов с опаснейшего штрафного пробил чуть выше ворот.

А на 88 минуте все-таки отличился Антон Зиньковский, которого активно сватают в «Химки». Он получил мяч в штрафной, обыграл защитника и с близкой дистанции пробил в верхний угол.

Спустя еще 4 минуты Сарвели сделал счет разгромным. Он получил мяч с правого фланга, обработал его и пробил в падении через себя — 1-4! Забить еще больше команды не успели. «Крыльям» теперь в матче с «Ротором» предстоит решать, кто займет первое место в группе. Игра пройдет в октябре на «Самара Арене».

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