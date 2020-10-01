Куда пойти на выходные в Самаре 3 и 4 октября: сладкая экскурсия, фильм на открытом воздухе и битва с белочехами

В погожие осенние дни выходные в Самаре 3 и 4 октября стоит провести в парках и на улицах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 и 4 октября погода будет по-прежнему радовать самарцев теплом и ярким солнцем. Поэтому не стоит сидеть дома в четырех стенах. Отправляйтесь в парки и на городские улицы. Здесь не только буйство красок золотой осени, но и множество интересных мероприятий – музыкальные концерты, фильмы на открытом воздухе, увлекательные экскурсии и фестиваль. Приятно и то, что на многие мероприятия можно попасть бесплатно. Смотрите программу на предстоящие выходные и выбирайте, где провести досуг.

ФИЛЬМ «АВАТАР» НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Настроиться на предстоящие выходные можно уже в пятницу вечером. 2 октября в Публичной библиотеке пройдет киносеанс под открытым небом. У посетителей будет отличная возможность в теплой компании, укутавшись пледом, который вы принесете с собой, посмотреть один из самых захватывающих и красивых фильмов последних десятилетий – «Аватар» Джеймса Кэмерона. Организаторы обещают отличное качество изображения.

ГДЕ: Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95.

КОГДА: 2 октября, 18.00.

Вход свободный.

ДЖАЗОВЫЕ КОНЦЕРТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

В такую прекрасную осеннюю погоду, которая порадует нас в предстоящие выходные 3 и 4 октября, стоит слушать музыку не в закрытых концертных залах, а на свежем воздухе. На открытые музыкальные площадки приглашают два самых популярных парка Самары – им. Юрия Гагарина и Струковский сад. Здесь вечером состоятся концерты группы «Джаз-Вояж». Настроение посетителям поднимут зажигательные композиции Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи и Майлса Девиса, осеннее настроение подарят элегичные баллады Коула Портера. Группа «Джаз-Вояж» порадует меломанов разнообразными музыкальными стилями: фанк, латино, свинг. Можно не только послушать джаз, но и потанцевать.

ГДЕ: Парк им. Юрия Гагарина, сцена «Ракушка».

КОГДА: 3 октября, 16.00.

ГДЕ: Струковский сад, возле Летнего театра.

КОГДА: 4 октября, 16.00.

Бесплатно.

Под джазовую музыку можно потанцевать. Фото: Михаил ГУСЕВ

ФЕСТИВАЛЬ «ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ-2020»

В выходные в Самаре, со 2 по 4 октября пройдет традиционный военно-исторический фестиваль «Ожившие страницы истории-2020» в Самаре. В этом году он будет особенно масштабным.

У самарцев будет возможность перенестись из нашего времени на сто лет назад, в революционный 1918 год, погрузиться в городской быт начала 20-го века. Например, написать и отправить старинную телеграмму, собрать и разобрать пулемет Максим, пострелять из нагана или маузера, поупражняться в штыковом бое и даже записаться добровольцем в военную часть КОМУЧа. Гвоздем фестиваля станет историческая реконструкция боя за Самару между частями Красной Армии и белочехами. В рамках фестиваля пройдут экскурсии по историческим местам города.

Фестиваль пройдет на двух интерактивных площадках: 2 октября - в музее Фрунзе, 3 и 4 октября – у музея им. Алабина. Площадки будут работать с 10.00 до 16.00. Вход на мероприятия – бесплатный. Смотрите подробную программу «Оживших страниц истории-2020» в Самаре.

ГДЕ: музей Фрунзе, площадка у музея им. Алабина.

КОГДА: 2, 3, 4 октября, 10.00 – 16.00.

Вход свободный.

Реконструкция битвы красноармейцев с белочехами.

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ «СЛАДКОЕ ДЕТСТВО»

Хорошая осенняя погода располагает к прогулкам по старинным городским улицам. На экскурсии можно не только подышать свежим осенним воздухом, но также узнать много интересных фактов о родном городе. Например, чем привлекала улица Дворянская (ныне Куйбышева) самарских детей 100 лет назад. На экскурсию можно попасть, записавшись по телефону 332-21-97 или в личном сообщении в ВКонтакте. Стартует «сладкая» прогулка от памятника Ленину на площади Революции 3 октября в 13.00.

ГДЕ: от памятника Ленину на площади Революции.

КОГДА: 3 октября, 13.00.

Бесплатно.

"Сладкая" экскурсия по старинным улицам Самары.

ГИТАРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ПО-ЕСЕНИНСКИ»

Осень настраивает на лирический лад. А Самарская публичная библиотека приглашает всех любителей поэзии отметить 125-летие Сергея Есенина. Гитарно-поэтический вечер состоится в субботу, 3 октября. В программе - лирические песни на стихи любимого русского поэта под гитарный аккомпанемент. Чтобы попасть на концерт, нужно предварительно записаться по телефону 333-45-21.

ГДЕ: Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95.

КОГДА: 3 октября, 18.00.

Бесплатно, по предварительной записи.

ФЕСТИВАЛЬ «ШАРМ PROFI ОСЕНЬ»

Осень – самое время заняться своей внешностью. Чтобы узнать о последних новшествах бьюти-индустрии, можно сходить на большую региональную выставку индустрии красоты «Шарм Profi Осень», которая приходится на выходные 3, 4 октября. Посетителей ждет не только насыщенная деловая программа, встречи с гуру индустрии с мировыми именами, но также приятные бонусы в виде бесплатных мастер-классов и тренингов по разным направлениям. Мастера будут демонстрировать умение делать макияж, прически, будут конкурсы по уходу за бровями, ресницами, маникюру и пр. Откроется ярмарка, где будут продавать профессиональную косметику.

ГДЕ: Выставочный комплекс «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23а.

КОГДА: 3, 4 октября, 9.00 – 18.00.

Цена билета: 200 руб.

ФОТОВЫСТАВКА «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

В воскресенье, 4 октября, открывается фотовыставка «Многонациональная Россия», которую подготовил московский исторический парк «Россия – моя история» совместно с Русским географическим обществом. На выставке будут представлены фотоработы победителей ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна». Зрители увидят 40 работ, победивших в номинациях «Культурное наследие», «Коренные и малочисленные народы России», «Россия в лицах», «Мир в наших руках», «Пейзаж», «Россия с высоты птичьего полета». Эти фотографии - ценное свидетельство того, что большинство людей может никогда не увидеть вживую.

ГДЕ: ТЦ «Гудок», ул. Красноармейская, 131, 3 этаж.

КОГДА: с 4 октября.

Вход свободный.

ДЕТЯМ

ЭКСКУРСИЯ-КВЕСТ «ФИНДУС И ПЕТСОН»

Это мероприятие подойдет детям от 4 лет и старше.

В Самарском литературном музее постарались воссоздать обстановку, в которой обитают герои книги шведского писателя Свена Нурдквиста - котенок Финдус и старик Петсон. Пространство полностью интерактивное - со всеми предметами выставки можно играть. Так будет и на экскурсии-квесте по мотивам книги «Финдус переезжает». Ребята узнают, как котенок Финдус собрался стать самостоятельным, и что из этого получилось. А еще дети сами смастерят пугатель для лис и обустроят новый домик кота Финдуса. Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться заранее в группе музея ВКонтакте.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексей Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 4 октября, 11.00.

Цена билетов: детский билет - 250 рублей, взрослый - 150 рублей, вход по записи.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ В САМАРСКОМ ЗООПАРКЕ

4 октября Самарский зоопарк приглашает не только полюбоваться на своих питомцев, но также принять участие во всемирном празднике, который призван привлечь внимание к бережному отношению к животным.

В этот день посетители узнают о международной Красной книге, Красной книге РФ, Красной книге Самарской области, о краснокнижных животных Самарского зоопарка. На празднике наградят победителей Областного экологического конкурса «Зимородок-2020». Лучшие фотоработы участников можно будет увидеть на фотовыставке в Экогалерее. Посетители смогут поучаствовать в увлекательных викторинах, зооконкурсах и подвижных играх. Все получат памятные сувениры от зоопарка.

ГДЕ: Самарский зоологический парк, ул. Ново-Садовая, 146.

4 октября , 13.00-14.00.

Цена билетов: 150 - 300 руб.

В зоопарке покажут краснокнижных животных. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В «АМБАРЕ»

Торгово-развлекательный комплекс приглашает в субботу, 3 октября, провести уикенд в своих стенах. Здесь пройдет Семейный праздник с анимационной программой. Маленькие посетители встретятся со сказочными героями и поучаствуют в играх. Для них устроят шоу воздушных шаров и крио-шоу.

ГДЕ: ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5.

КОДА: 3 октября, 12.00.

Вход свободный.