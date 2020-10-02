Школьное лесничество и Аллея Героев: кто получит грант на доброе дело?

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проходит в регионе уже в шестой раз. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Стратегические партнеры

Иногда для исполнения мечты есть все: идея, энтузиасты, готовые тратить личное время на ее воплощение… Не хватает лишь средств. И уже несколько лет меценаты помогают людям творить добро и менять к лучшему мир вокруг нас. В Самаре в шестой раз подряд прошел Конкурс социальных и культурных проектов ПАО«ЛУКОЙЛ». И пусть из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране в этом году не удалось провести торжественное награждение победителей – о результатах конкурса главы муниципалитетов узнали по видеосвязи - главное, что все проекты-победители непременно будут реализованы.

О результатах конкурса победителям сообщили по видеосвязи: карантин. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Хорошие новости озвучили первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, заместитель генерального директора ООО«РИТЭК» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ») — директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Мухаметвалей Хуснутдинов и заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

- Компания «ЛУКОЙЛ» давно является одним из основных стратегических партнеров региона. Ее роль в жизни Самарской области, конечно, не ограничивается проведением конкурса социальных и культурных проектов. ЛУКОЙЛ серьезно занимается благотворительностью, поддержкой детского спорта, вкладывает средства в строительство и реконструкцию социальных объектов, — от имени губернатора Дмитрия Азарова обратился к участникам конференции Виктор Кудряшов.

Виктор Кудряшов: «ЛУКОЙЛ отреставрировал Дворец культуры «Октябрь» в Самаре, Дом культуры в селе Кошки, благодаря помощи компании в муниципалитетах появилось более 20 спортплощадок». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Только за последние пару лет ЛУКОЙЛ отреставрировал Дворец культуры «Октябрь» в Самаре, Дом культуры в селе Кошки, благодаря помощи компании в муниципалитетах появилось более 20 многофункциональных спортивных площадок и площадок для занятий ГТО.

- Все главы, особенно главы сельских территорий, знают, что благодаря поддержке компании нам удалось привлечь максимальный объем средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий», потому что условием участия в федеральной программе было привлечение внебюджетных средств. Уверен, что жители территорий заметили и положительно оценили результаты этой работы, – сказал председатель областного правительства.

В ответном слове Мухаметвалей Хуснутдинов поблагодарил губернские власти за содействие в работе компании, поддержку ее социальных инициатив.

- Мы видим масштаб мероприятий, которые проводятся в последние годы в Самарской области: строительство дорог, мостов, благоустройство общественных территорий. И мы рады, что реализация наших проектов в социальной сфере органично дополняет ту большую работу, которую ведет руководство региона по обеспечению условий успешного социально-экономического развития территории, – подчеркнул заместитель генерального директора ООО «РИТЭК».

Мухаметвалей Хуснутдинов поблагодарил губернские власти за поддержку инициатив компании. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Результат, который виден всем

Конкурс традиционно проводится по трем номинациям: «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология». Интерес к нему растет год от года, количество заявок увеличивается. И это понятно, ведь результаты большой совместной работы видят жители больших городов и маленьких сел. За более чем пятилетнюю историю конкурса рассмотрено более 2 тысяч заявок, более 350 проектов признаны победителями. Большая часть из них была представлена в номинации «Духовность и культура», в ней же большинство – 41% - победителей.

- Эта номинация охватывает самый широкий спектр социальных задач: от сохранения объектов культурного наследия, традиций и духовных ценностей поколений до решения актуальных вопросов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты. К тому же сила искусства позволяет создавать эффективные формы диалога с обществом. Эмоции, духовные переживания, впечатления лучше слов помогают формировать ответственное отношение к родной земле, ее богатой истории и культуре, мотивируют жить и работать на благо своего города, поселка, его жителей, - рассказал Мухаметвалей Хуснутдинов.

В этом году при грантовой поддержке ЛУКОЙЛа станет возможным рождение вокально-инструментальных ансамблей и коллективов народников, проведение конкурсов среди пожилых людей и организация психологической помощи для воспитанников и педагогов социальных учреждений, создание уличных библиотек, творческих и профориентационных мастерских, реализация ИТ-проектов для жителей области разных возрастов и многое-многое другое. Так, в Сергиевском районе появится «Школьное лесничество» - в школьном питомнике ребята будут выращивать саженцы и цветы, высаживая их потом в парках, скверах и просто на улицах.

Особая номинация

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году учредили номинацию «Великий подвиг». Жюри рассматривало предложения, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, создание и восстановление военно-мемориальных комплексов, музеев, патриотическое воспитание молодежи. Лучшими в этой номинации признаны 13 проектов. Благодаря их реализации в Кинеле появится Аллея Героев, а в Тольятти – новый музейный зал об истории Ставрополя-на-Волге.

- Никакая пандемия не помешает нам чтить память героев, - отметил Мухаметвалей Хуснутдинов. – Мы помогаем восстанавливать памятники, высаживаем деревья, создаем и обновляем школьные музеи. Нашему поколению выпала честь общаться с творцами Великой Победы, и мы должны сохранить эту память о фронтовых и трудовых подвигах – неслучайно Самара носит звание города боевой славы - для потомков.

- Конкурс стимулирует общественные организации, муниципалитеты, обычных людей предлагать свои идеи, так как дает возможность получить дополнительную поддержку в их реализации, - подвел итоги встречи Виктор Кудряшов.

ЦИФРЫ

338 проектов поступило на конкурс

78 признаны победителями

Из них:

41 в номинации «Духовность и культура»

17 в номинации «Спорт»

7 в номинации «Экология»

13 в номинации «Великий подвиг»

15 миллионов рублей грантовый фонд конкурса