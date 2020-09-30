В Турцию хочется и колется: что грозит самарцам, которые отправляются за границу

Узнали, ждут ли самарских туристов очереди в аэропортах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти год без заграничных путешествий и вот добрая весть: открыты Турция, Мальдивы, Танзания. Лети – не хочу. Вот только все не так просто. В новой коронавирусной действительности путешествие становится еще более сложным и затратным. Первые заграничные путешественники столкнулись с очередями в аэропортах среди людей, которые хотят прямо в воздушной гавани сдать тест на COVID-19. В Санкт-Петербурге пассажиры жаловались на 2-часовое ожидание. Что же грозит самарским туристам, стоит ли прямо сейчас ехать отдыхать за границу и к чему быть готовым?

«На тест – три дня»

Главное нововведение, о котором должны помнить путешественники в сложный эпидемиологический период – это необходимость получить справку о том, что в поездке вы не заболели коронавирусом. Результат анализов нужно ввести в кабинете Госуслуг в течение трех дней после возвращения из заграничного вояжа. И здесь возникают сложности. Во-первых, из Самары в Турцию улететь не получится, все путевки продают через Ростов-на-Дону, Москву, Питер или Казань. Если лететь на самолете – проблем нет, а если вы намерены добираться до дома на поезде или машине – можно опоздать с анализами. Поэтому многие стараются сдать тест прямо в аэропорту.

Всех посетителей аэропортов проверяют тепловизором, но приезжающим из-за границы все равно надо сдавать тест на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В московских аэропортах перед медицинскими кабинетами, в которых делают тест на коронавирус, действительно образовались очереди, - рассказала журналисту «КП-Самара» менеджер туристической компании «Angelica-тур» Наталья. – Однако причины не в большом количестве возвращающихся из-за границы туристов, а в том, что открыли вывозные рейсы в Среднюю Азию. Мигрантам для возвращения домой нужен тест на коронавирус, а сделать его в аэропорту дешевле, чем в столичных клиниках. Однако самарским туристам в этих очередях стоять совсем не обязательно, и никаких жалоб нам не поступало. Что касается самого туристического потока из Самары в Турцию, то он снизился более чем в два раза по сравнению с прошлым сезонами. Из-за пересадок и других неудобств в этом году 6 из 10 планировавших поездку в Турцию туристов предпочли российский юг, хотя цены на заграничные путевки остались вполне адекватными.

Сдавать лучше дома

Сами самарские туристы подтверждают: никаких затруднений из-за тестов на коронавирус им испытать не пришлось. Самарчанка Ирина вернулась из Турции в ночь на 29 сентября.

- Во время стыковочного рейса затруднений, связанных с тестами на ковид, не было, и даже очереди мне на глаза не попались, - рассказала Ирина журналисту «КП-Самара». - Однако большинство пассажиров пренебрегает правилами социального дистанцирования и уставшие сражаться с ними сотрудники российских аэропортов в этой связи особенно невежливы. Сама я заранее спланировала сдачу анализа на ковид так, чтобы отправиться в лабораторию практически сразу по прилету.

Самарчанка Ольга летала в Турцию в конце августа, и тоже не стала сдавать тест на коронавирус в столичном аэропорту.

- Мы летели с пересадкой в Домодедово, - рассказала она журналисту «КП-Самара». – Я видела медицинский кабинет, где можно было сдать тест на COVID-19, однако не стала этого делать в аэропорту. Во-первых, там была очередь – не слишком большая, но все же пришлось бы ждать. А во-вторых, оказалось, что в Самаре такой тест почти на 500 рублей дешевле. На анализы мы записывались заранее, еще перед вылетом, так что никаких сложностей не возникло. И зачем мне при таком раскладе стоять в московских очередях?

В аэровокзале самарского аэропорта прилетающие задерживаются не более чем на 7-10 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре очередей нет

В самарском аэропорту «Курумоч» заявили, что никаких очередей в здании аэровокзала после открытия турецких границ нет и не было.

- Очередей по прибытии внутренних рейсов в международном аэропорту Курумоч мы не фиксировали – в среднем, пассажиры без багажа выходят из аэровокзала за 7-10 минут, - сообщили в аэропорту. - Тестирование на короновирусную инфекцию в аэропорту не проводится, но мы информируем пассажиров о медицинских учреждениях, где такая услуга предоставляется.

В самарских лабораториях, проводящих ПЦР-анализ на COVID-19 также не зафиксировали увеличения потока пациентов. Более того, здесь отметили, что туристы ведут себя очень дисциплинированно и записываются на анализы еще перед вылетом.

- Поток пациентов, сдающих тесты на коронавирус, стабилен – от 40 до 70 пациентов в день, - сообщили журналисту «КП-Самара» в Клиниках СамГМУ. – Большинство пациентов записывается заранее, поэтому спокойно приезжают и сдают тест на следующий день после прилета. Через 24 часа они получают результат и загружают его на сайт Госуслуг без нарушения оговоренных в законе сроков. Никаких доплат за срочность изготовления результата теста на коронавирус нет, он стоит для всех одинаково – 1800 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

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По постановлению Роспотребнадзора все возвращающиеся из-за границы воздушным транспортом граждане РФ должны еще на борту заполнить специальную анкету . Кроме того, до вылета им нужно заполнить специальную форму на портале Госуслуг (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ вернувшимся туристам нужно пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Результат также нужно подгрузить на сайт Госуслуг. До этого туристы должны соблюдать режим самоизоляции, а в случае ухудшения здоровья – обратиться к врачам без посещения медучреждений.