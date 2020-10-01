Некоторых студентов уже отправляют на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студентов начинают отправлять на удаленку, пневмоний все больше. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 октября 2020 года.

Только цифры

К 30 сентября с начала пандемии уже заболели 11772 человека в Самарской области. За последние сутки добавилось 110 человек. 59 - в Самаре, 11 в Тольятти. 32 человека заболевших - контактные, это неожиданное увеличение числа тех, кто заразился коронавирусом, говорит о том, что не везде соблюдаются противоэпидемиологические меры достаточно тщательно.

9160 человек выздоровели

3 человека умерли за сутки, всего скончался 191 человек

Удаленка: кому грозит?

Школьников в Москве и Московской области отправляют на каникулы с 5 октября. В Самаре пока на такие шаги не готовы. По последним данным на карантин из-за ОРВИ закрыта лишь одна школа. Также отправляют домой отдельные классы.

Студенты пока держатся, хотя в вузах есть заболевшие коронавирусом. С 1 октября на удаленку начнут переводить один из институтов Самарского университета.Это превентивные меры, в самом вузе сказали, что если ситуация ухудшится, то могут быть приняты дальнейшие организационные решения.

Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, почему "скорая помощь" долго едет на вызов и как непросто сейчас приходится врачам. Он отметил, что в больницах много людей с пневмониями и жителям нужно быть осторожнее и внимательнее к своему здоровью.

Стало известно, что с 1 октября будут штрафовать пассажиров в общественном транспорте, которые забыли или поленились надеть маски. Штраф составит от 1 до 30 тыс рублей.

В 18.00 в инстаграмме @minzdrav_63 министр здравоохранения Армен Бенян ответит на все вопросы самарцев по коронавирусу, не пропустите.