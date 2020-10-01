Большие потоковые лекции сейчас проходят не для всех Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Число новых заболевших коронавирусом в Самарской области не снижается, и многие самарцы с опасением ожидают вторую волну ограничений и самоизоляции. Особенно переживают родители студентов и школьников – детям учиться надо, а тут, того и гляди, снова всех отправят на дистанционку! В Москве-то вот школьников уже снова посадили по домам! И хотя самарские школы, в отличие от столичных, пока держатся за очное обучение, поводы для тревоги и правда есть. Но на этот раз - для студентов вузов.

Неужели опять дистанционка?

В последний день сентября студентов Института информатики, математики и электроники при Самарском университете огорошили: с 5 октября снова возвращается дистанционка. В распоряжении директора института Владислава Сергеева черным по белому написано: уже с понедельника студенты 2-5 курсов бакалавриата, специалитета и магистранты 1-2 курсов переходят на обучение в режиме онлайн. Правда, это касается не всего учебного процесса: занятия в аудиториях с малым количеством студентов, лабораторные работы, консультации по курсовым, зачеты будут проходить в очном режиме.

А вот первокурсники по-прежнему будут посещать все занятия, в том числе лекции, в режиме офлайн. Однако теперь с них не будут требовать справки от врача из-за пропусков, поэтому те, кому нездоровится, могут спокойно отлежаться дома.

Правда, в самом Самарском университете заверили, что ничего страшного не произошло, карантина по коронавирусу в вузе нет, и журналисты просто неправильно истолковали внутренний документ учебного заведения.

- В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в университете соотносится с динамикой выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией, характерной для всего региона. На начало этой недели из более чем 15 тысяч студентов и сотрудников Самарского университета официально подтвержден диагноз COVID-19 у 5 человек, - сообщили в Самарском университете журналисту «КП-Самара».

На практические занятия студенты приезжают в вуз Фото: Олег УКЛАДОВ

В вузе заверили: здесь соблюдают все меры профилактики и в случае обострения эпидситуации готовы оперативно перевести образовательный процесс в дистанционный режим.

- Инициатива дирекции института направлена на создание дополнительных условий для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Она позволяет перейти на дистанционный режим обучения в тех направлениях, где это оправдано, - пояснили в Самарском университете.

Минимизировать контакты

В других вузах Самары тоже заверили, что пока не планируют переводить студентов на полностью дистанционное обучение, как это было весной. В то же время частично удаленка уже введена с начала учебного года. Как правило, онлайн студенты слушают большие потоковые лекции, а на практические и лабораторные работы приезжают в вуз – так минимизируется число контактов между ребятами.

- На карантин мы никого пока не отправляем, все занятия проходят в штатном режиме, - сообщили журналисту «КП-Самара» в Самарском государственном техническом университете. – Большинство потоковых лекций с 1 сентября идет в режиме онлайн, исключение составляют только первокурсники – они приезжают на лекции в вуз. А семинары и практикумы проходят в очном режиме у всех студентов политеха.

Многие студенты старших курсов СамГМУ подрабатывают на скорой помощи или в коронавирусных госпиталях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналогичная схема работает и в других вузах Самары. Исключение составляет только Самарский государственный медицинский университет. Здесь тоже студенты слушают лекции онлайн на специальной платформе, а на практические занятия приезжают в учебное заведение, однако в связи со спецификой вуза часть студентов старших курсов и ординаторов действительно полностью перешла на дистанционное обучение. Речь идет о тех ребятах, которые параллельно с учебой работают в «красной зоне» коронавирусных госпиталей.

- В «красной зоне» работает около 5% от общего числа студентов и ординаторов СамГМУ, - сообщили в вузе журналисту «КП-Самара». – Для этих ребят приказом ректора было организовано полностью дистанционное обучение.