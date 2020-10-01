Что есть жителям Тольятти в период осеннего авитаминоза, чтобы поддержать организм

Гавайское поке сегодня в тренде: не только модное блюдо, но и источник полезных микроэлементов.

В межсезонье у жителей большого города появляются симптомы осеннего авитаминоза: падает работоспособность, клонит в сон, ухудшается состояние кожи и волос. На организм влияют климатические изменения, перепады температур и уменьшение светового дня. Проще говоря, холодно, не хватает солнца и как следствие витамина D — это те самые факторы, которые ухудшают наше самочувствие.

Что делать — разбираемся в материале, который мы подготовили вместе с Яндекс.Едой.

Закупиться витаминами и все пройдет?

Врачи не рекомендуют употреблять витаминные комплексы без показаний, которые подтверждены анализами крови. Вместо этого осенью лучше начинать следить за своим питанием. Оно должно быть сбалансированным, с включением в рацион фруктов, овощей, рыбы и мяса.

Что есть осенью, чтобы поддержать организм

Сливочно-шпинатный суп. Это травянистое растение считается рекордсменом по содержанию питательных веществ и при этом продукт низкокалорийный. В шпинате содержится магний, йод, белок, железо и витамины А, C, E. Все они поддерживают иммунную систему человека. Кальций из молочных продуктов укрепляет зубы, кости и кровеносные сосуды

Запеченный лосось. Слышали про любимые жирные кислоты спортсменов омега-3 и омега-6? Они не только помогают росту мышц, но и увеличивают продолжительность жизни. В красной рыбе, которую нередко используют в салатах, в паназиатской кухне или подают как самостоятельное блюдо, витаминов группы жирных кислот в избытке. Плюс фосфор, калий, витамины B и тот самый «солнечный» D.

Поке с авокадо. Блюдо пришло к нам из гавайской кухни. На рис, который является источником витаминов группы B, выкладывают кубики авокадо и морепродуктов — чаще всего креветки, тунец или красную рыбу. Зеленый овощ богат калием, полезным для мозга. Его там больше, чем в бананах. А еще микроэлементы в авокадо снижают риск болезней сердца.

Куриная грудка. Она хороша в запеченном варианте, а в качестве гарнира подойдет салат или нут. Считается, что в порции мяса птицы более половины суточной нормы железа. А бобовые прекрасно дополнят остальное. Так организм получит заряд для выработки красных клеток крови, которые отвечают за доставку кислорода.

Куриная грудка полезна оптимальным сочетанием белков и жиров, богата витаминами группы A, B, C, H и PP, а также минеральными веществами

Гарнир или салат с брокколи. Жители Тольятти могут остановить свой выбор на салате с брокколи и манго или фетучини с этой капустой. Среди всех капустных растений она №1 по числу витамина A. Микроэлемент оказывает положительное влияние на зрение, а высокая доля клетчатки нормализует пищеварение.

Как найти время на здоровое питание не в ущерб ритму жизни

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