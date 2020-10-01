"Отдаю ползарплаты банку и снимаю жилье": в Самаре мать-одиночка два года не может вернуть свою квартиру

С десяток семей из элитного дома могут попросить с вещами на выход - все из-за двойных продаж

Джамиля Яфарова свою двушку в строящемся доме на ул.Самарской купила еще в марте 2013 года. Тогда это казалось крайне удачным вложением капитала: центр города, новостройка, соседи - сплошь уважаемые люди. Женщина взяла ипотеку, добавила свои сбережения, сделку оформили, с дочкой-школьницей они сделали ремонт и к лету въехали в долгожданную квартирку. Но счастье было недолгим: в том же году она получила повестку в суд, где узнала, что жилье ее на самом деле принадлежит другим людям. Через 5 лет судебных тяжб ее вместе с дочкой просто выселили вон из квартиры.

Банку нужны деньги

Прошло два года. За это время у Джамили Яфаровой накопились сотни листов переписки с банком. Женщина объясняла: ваши специалисты проверяли квартиру? Сделка прошла одобрение службы безопасности? Как же вдруг она оказалась втянута в мошенническую схему? За что я должна платить деньги, если квартира больше мне не принадлежит?

На все это банк отвечал: ваши проблемы - это ваши проблемы. А денежки наши, будьте добры, верните их. И выставлял штрафы и пени за каждый день просрочки платежа за ипотеку.

Не помогло даже вмешательство депутата госдумы Александра Хинштейна - против крупнейшего банка народный избранник оказался бессилен.

Сейчас Джамиля Яфарова живет на съемной квартире, за которую платит 15 тысяч рублей в месяц. Дочка поступила в университет, социальные стипендии и выплаты ей не положены - считается, что ее мама получает слишком большую зарплату. Вот только, кроме арендной платы за квартиру, она еще ежемесячно отдает банку почти 20 тысяч рублей за жилье, из которого ее выселили. И по прошествии семи лет она должна банку даже больше, чем брала взаймы - за счет штрафов и пени сумма долга выросла с 1,7 до 1,8 млн рублей.

Джамилю Яфарову с дочерью судебные приставы выселили два года назад Фото: change.org

Виноватых нет

Когда в полицию стали поступать первые заявления от жертв двойных продаж в доме на ул.Самарской, 165 (да, Яфарова оказалась не единственной, кого попросили с вещами на выход), полиция за дело взялась не слишком охотно. Потом дело все-таки возбудили, попробовали передать его в региональный Следственный комитет, но оттуда его вернули обратно.

После многочисленных жалоб и обращений в МВД РФ и Генпрокуратуру полиция нашла целых двух виноватых в произошедшем.

По версии следствия, двойные продажи квартир задумал и реализовал директор ЗАО “ЭДС” Сергей Курлыков. Именно его компания в качестве застройщика начинала возводить дом. Генподрядчиком выступала другая контора - ООО “Спектр плюс”. Две фирмы поделили между собой квартиры и офисные помещения, но часть из них оказалась продана дважды. По версии следствия, виноват в этом руководитель ЗАО “ЭДС” Сергей Курлыков.

Вот только коммерсант давным-давно живет за границей. Его объявили в международный розыск, но толку нет.

- Расследование данного уголовного дела приостановили, - сообщили корреспонденту “КП-Самара” в областном МВД. – Сергей Курлыков заочно арестован решением Железнодорожного районного суда. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Ингрид Амелина (на фото в шарфике) смогла в суде отстоять свою квартиру, а Джамиля Яфарова (на фото справа от Амелиной) осталась ни с чем Фото: Александра БУДАЕВА

Обманутая дважды

Второе уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО “Спектр плюс” Василия Емельянова. События, которые легли в его основу, произошли в 2015 году – через два года после того, как Джамиля Яфарова узнала о том, что ее квартира больше ей не принадлежит, а из дома №165 по ул.Самарской начали выселять первых жертв двойных продаж.

По версии следствия, Емельянов предложил ей сделку: оставайся ни с чем, или отдай мне документы на свою “двушку”, а я взамен отдам тебе “однушку” в том же доме. Яфарова рискнула и проиграла. Потому что в “однушке” уже жила вдова заслуженного артиста России Александра Амелина - Ингрид Амелина, и право собственности на жилье она смогла отстоять в суде.

Василия Емельянова отдали под суд, обвинив в мошенничестве, вину он не признает:

- Следователь на допросе заявил мне, что Яфарова – его хорошая знакомая и надо ей дать квартиру. Я сказал: с какой стати? У меня такой возможности нет. Потом поразмыслил и решил помочь человеку с ребенком. Чтобы с ее стороны это не выглядело как вымогательство, решили обменяться документами на квартиры. Из Росреестра взяли выписку, у этой квартиры собственника не было, - рассказал Василий Емельянов.

Как к такой версии событий отнесется суд, пока не ясно. Процесс тянется уже 10 месяцев, кроме эпизода с Яфаровой, Емельянову вменяют еще 2 аферы, на сей раз с заводом “Электрощит” и его директором. Но сложность не в этом.

По словам юриста Оксаны Невзоровой, которая защищает интересы Яфаровой в этом суде, Емельянов и его адвокат подвергают сомнению чуть ли не каждое слово обвинительного заключения и регулярно заявляют ходатайства. Много ходатайств. Естественно, на их разрешение тратится время. Заседания назначаются дважды в неделю, но сезон ковида, а теперь и простуд, постоянно вносит свои коррективы.

Однако даже если дело Емельянова закончится обвинительным приговором, потерпевшие вряд ли смогут что-то с него получить - его фирма ликвидирована, а все имущество давно переоформлено на других.

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