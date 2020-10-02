Со спортом по жизни: ветераны из Новокуйбышевска рассказали о своих жизненных принципах

Жизнелюбию и активности этих женщин позавидуют и юные студенты. Валентина Ерофеева, Тамара Кузьмина и Людмила Лоскутова - активисты Совета ветеранов АО «Новокуйбышевский НПЗ» и при этом участницы и победительницы многочисленных спортивных состязаний. Они точно знают, как оставаться в прекрасной физической форме и осваивать новые виды спорта даже в почетном «серебряном» возрасте. Секретами активности они поделились с читателями «Комсомолки».

Гордость завода

Валентина Ерофеева проработала на НК НПЗ 38 лет. За эти годы она не только выросла от простого электрика до инженера, но и получила множество наград на спортивных состязаниях разного уровня. Вот и сейчас, когда она на заслуженном отдыхе, Валентина Ерофеева продолжает защищать честь родного предприятия на спортивных соревнованиях.

- Спорт был в моей жизни всегда. В школьные годы это была гимнастика, потом игровые виды спорта - баскетбол, затем была работа в детской спортивной школе. Мы ездили на соревнования по всей стране, выступали и за Новокуйбышевск, и за всю Самарскую область. В техникуме я продолжила занятия баскетболом. Играла в теннис, футбол, волейбол, - перечисляет спортсменка. - Когда я пришла на предприятие, начальник лаборатории Борис Басин привел меня в группу здоровья играть в волейбол. Так с 1992 года я и увлекалась волейболом и до сих пор играю.

Ежегодно на заводе проф-ком проводит конкурс «Золотой пьедестал», в котором участвуют все цеха, подразделения, в их числе и совет ветеранов. По итогам года каждая первичная профсоюзная организация выбирает самого активного спорт-смена, того, кто участвует во всех спортивных мероприятиях, занимает призовые места, ведет активный образ жизни. В 2019 году победителем этого конкурса стала Валентина Ерофеева.

- Дартс, теннис, гольф, скандинавская ходьба, легкая атлетика - я участвую во всем, - перечисляет Валентина Ерофеева. - Вот, кстати, накануне в парке был спортивный флешмоб, и мы тоже приняли в нем участие.

«С таким коллективом все по плечу!»

Еще одна победительница конкурса «Золотой пьедестал» Тамара Кузьмина. Она получила награду в 2018 году.

- Вот все говорят, что здоровый образ жизни - это не пить и не курить, а я считаю, что неразрывный спутник здорового образа жизни - спорт! Нужно, чтобы он был в жизни всегда! - уверена Тамара Кузьмина.

На Новокуйбышевском НПЗ она проработала 43 года, а потом еще 10 лет проводила экспертизу промышленной безопасности объектов переработки. Сейчас ей 79 лет, она давно на пенсии, но продолжает активно участвовать в жизни родного предприятия и с азартом отстаивает его честь на соревнованиях.

- В школьные годы начала заниматься акробатикой, потом увлеклась танцами. Занималась легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, получила третий юношеский разряд по велоспорту, - рассказывает Тамара Васильевна. - Я не могу жить без спорта. В институте выступала на спортивных соревнованиях городского уровня. Когда пришла на работу, меня пригласили участвовать в кроссах, соревнованиях по легкой атлетике, пятиборью, но я тогда не умела плавать. Пришлось учиться. Помню свой первый соревновательный заплыв, когда все коллеги и болельщики кричали «Обгоняй!», а я про себя думала: «Не утонуть бы!». Сейчас у нее каждый день начинается с зарядки, потом дыхательная гимнастика. Она выступает на городских соревнованиях по веселым стартам, дартсу, гольфу.

Команда Совета ветеранов НК НПЗ оказалась настолько сплоченной и азартной, что она несколько лет подряд выигрывала городские веселые старты.

«Мы благодарны заводу»

- Мое хобби - волейбол, - признается Людмила Лоскутова. - На завод пришла в 1980 году, сразу после института. С тех пор играю в заводской команде по волейболу. Я отработала 37 лет, после выхода на пенсию играла в заводской команде на областных соревнованиях. Тогда вокруг все были молодые, а у нас из 6 игроков - трое ветераны. Когда мы вышли на площадку, были даже шутки со стороны болельщиков наших соперников, но, когда мы начали играть, все поняли, что мы достойные противники. В итоге мы заняли третье место! Мы благодарны нашему заводу за внимание и поддержку. Для занятий нам выделяют хороший спортзал, с нами занимается спортивный инструктор. А какие выходят праздники, когда завод устраивает семейные соревнования! Коллектив у нас дружный, любые задачи по плечу.