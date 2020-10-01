В Самарской области появился уникальный «Энергопоезд»

В Самарской области появилось уникальное оборудование для оперативного подключения потребителей к источнику электроэнергии в случае нестандартной или аварийной ситуации - передвижная электростанция «Энергопоезд». Это четыре новеньких, ярких, вездеходных КАМАЗа, на которых установлены три электростанции и трансформаторная подстанция. Такого мощного мобильного оборудования нет во всем ПФО. «Энергопоезд» можно использовать не только в случае аварии, но и как резервный источник при проведении капитальных ремонтов высоковольтных линий и трансформаторных подстанций и даже для обеспечения электричеством массовых мероприятий.

«Энергопоезд» - совместный подарок правительству Самарской области и всем жителям нашего региона от пяти энергокомпаний: АО «Самарская сетевая компания», ПАО «Самараэнерго», ООО «Средневолжская газовая компания», АО «Самарагорэнергосбыт» и ООО «Самарская электросетевая компания».

Мощность этой передвижной электростанции - 1,5 МВт, она способна обеспечить электричеством населенный пункт в 150 - 200 домов.

В основе энергокомплекса - три электростанции GMGen Power Systems GMD700 с корейским дизельными двигателями Doosan. Все три электростанции синхронизированы благодаря установке панелей управления GMCA 30-08. Ресурс оборудования составляет более 30 тыс. часов.

- Это великолепный дар министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Комплекс может автономно запитывать небольшие поселки, городские микрорайоны или массовые мероприятия. Наша цель — бесперебойное, качественное электроснабжение наших жителей. Благодаря такому мобильному поезду мы можем сократить время отсутствия напряжения в случаях ЧП, что обеспечит еще большую надежность электропитания, - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин.

Оборудование уже опробовали в тех условиях, в которых оно и призвано работать. Демонстрацию мощи провели и на церемонии передачи оборудования. Прямо во время торжественной части внезапно отключилось электричество. За считанные минуты электрики подключили «Энергопоезд» и восстановили работу электрооборудования.

- Порывы и аварии на объектах энергоснабжения Самарской области происходят. Наша область - крупный промышленный регион. Энергетические компании применяют максимум усилий для того, чтобы устранить в кратчайшие сроки любые ЧП, но бывают такие аварии, на устранение которых уходит больше 10 - 12 часов. Наличие такого «Электропоезда» позволит уже в течение двух часов возобновить подачу электроэнергии. Это особенно важно в осенне-зимний период, когда многие жители используют электроэнергию, в том числе для отопления, - объяснил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. - Благодаря тому, что это полноприводные КАМАЗы, мы сможем оказывать помощь жителям даже отдаленных сельских районов, где возможно бездорожье.

Сейчас МЧС совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ разрабатывает планы, как в кратчайшие сроки подготовить поезда к применению. Мобильная станция будет на постоянном дежурстве, в случае ЧП в течение 30 -4 0 минут «поезд» должен выйти к месту аварии и восстановить энергоснабжение.