Обидел вора в законе или погиб из-за замечания? За что расстреляли начальника сызранского СИЗО № 2

Евгений Бородин был ответственным, принципиальным и порядочным человеком ФОТО: УФСИН Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Принципиальный руководитель

Накануне сотрудники УФСИН России по Самарской области и ветераны уголовно-исполнительной системы вспоминали полковника Евгения Бородина. 7 октября 1997 года мужчина, возглавлявший тогда сызранское СИЗО № 2, трагически погиб. Его жестоко убили в подъезде собственного дома.

Версий случившегося много. Официальная связана с хулиганством, но силовики уверены, что здесь замешаны представители криминального мира, и встреча преступника с жертвой была не случайной. Возможно, Бородина хотели лишили жизни за его принципиальность.

Евгений Николаевич начинал карьеру правоохранителя в уголовном розыске, а в следственный изолятор № 2 пришел в 1996 году. Работа ему предстояла непростая. В учреждении отбывали наказание и ждали пересылки самые разные люди — приговоренные к смерти, участники серьезных бандитских группировок, простые жулики. По воспоминаниям современников, там царил беспорядок, заключенные вели себя весьма вольготно, злоупотребляли, а надзиратели им в этом не особо мешали.

Бородину предстояло навести порядок. И он сразу приступил к исполнению своих обязанностей. причем весьма в жесткой форме. Сидельцев лишили «льгот», некоторых недобросовестных сотрудников — должностей.

Поведение нового начальника, «хозяина» СИЗО, нравилось не всем. Его просили сбавить обороты, идти но уступки, но Евгений не соглашался. На встречу к полковнику приходили «просить» авторитеты, но и они ничего не добились. Говорят, что пришедшего к нему с предложением влиятельного вора в законе Гиви Колымского Бородин просто выставил за дверь, чем сильно обидел уважаемого уголовника. Вскоре после этого произошло нападение.

Поймать преступника помог скандал в такси

— Мы заехали домой, поужинали, и отец начал собираться. На утренние и вечерние проверки он ходил обязательно. У него было какое-то предчувствие, он мне говорил — «не выходи из дома», — рассказывает в документальном фильме, посвященном преступлению, сын и коллега погибшего Леонид.

Вечером Евгений приехал домой, на улицу Дзержинского, 33, поднялся на лифте, едва вышел из него, как попал под огонь. Из двух пистолетов произведены не менее 10 выстрелов. По горячим следам никого не поймали, лишь очевидцы видели, как из здания выбегали двое неизвестных в вязанных шапках.

Сыщики стали отрабатывать самые различные версии. Конечно, связывали дело и со службой Бородина. Ходили разговоры, что даже его коллеги — как из низшего, так и высшего состава — могли знать о случившемся, но ничего не предпринимали из-за своей связи с преступным миром. Эти слухи подтверждения так и не нашли.

Владимир Живаев часто менял показания, но не признал, что убийство было заказным Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Подозреваемого отыскали весьма быстро — 27-летний каратист Владимир Живаев из Ростовской банды Дмитрия Ященко, на счету которой более 100 преступлений. Он попался 1 января 1998 года.

— Он был в Сызрани в бегах, находился в федеральном розыске. Его группа промышляла разбоями и вымогательствами, убивали людей. 18-19 человек задержали ростовские коллеги, 2-3 бежали, — делится с «КП-Самара» ветеран уголовного розыска Алексей Зверев, работавший тогда в межрайонном отделе по борьбе с убийствами. — Мы искали его в том числе и за старые дела, а позже нам поступила оперативная информация, что именно он причастен к убийству Бородина.

Заковать злодея в наручники помог случай:

— Живаев не заплатил за такси в Промышленном районе Самары. Устроил с водителем скандал, избил. Таксист сдал пассажира милиционерам, которые его вскоре поймали. Живаева привезли в РОВД, мы быстро выехали, забрали его, начали заниматься.

Абсурдные признания и странный приговор

Владимир дал признательные показания. Правда, они звучали абсурдно и не очень впечатлили силовиков.

— Официальной версию суд признал ту, которую Владимир сам изложил. Живаев, якобы, случайно зашел в подъезд Бородина, справлял там нужду. Полковник сделал ему замечание, и тот с двух пистолетов его застрелил. Оружие он потом выбросил, его задержали уже «пустым», — продолжает Зверев. — Конечно, мы думаем, что все гораздо глубже, но в ростовском суде решили вот так.

В ходе расследование было установлено, что обвиняемый знал Гиви Колымского. Он и сам не скрывал их связь, признавал, что был его учеником, даже как-то помог ему в неприятной ситуации с наркотиками. Но авторитета к расправе над руководителем СИЗО № 2 задержанный Гиви никак не приписывал.

Ежегодно в честь Евгения Бородина проводятся траурные мероприятия. Вот и вчера, спустя 23 года после жуткого и заказного, как уверенны его коллеги, убийства, они состоялись на городском кладбище в Самаре.

7 октября 2020 года память полковника Бородина почтили на городском кладбище в Самаре ФОТО: УФСИН Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Заместитель начальника ведомства Игорь Третьяков, полковники в отставке Галина Свар, Владимир Борзых, Камиль Абдрахимов и другие сказали в адрес Евгения Николаевича немало добрых слов. К его могиле возложены живые цветы, — отметили в пресс-службе областного УФСИН.

Добавим, что в мае 2000 года Владимиру Живаеву зачитали приговор, он получил 22 года колонии, а не максимальную меру, как многие ждали. В этот же период в Тольятти не стало Гиви Джужейшвили, известного как Гиви Колымский. Его расстреляли из автомата во дворе на Матросова.

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