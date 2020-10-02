Неужели снова будет волна заболеваемости коронавирусом?

COVID в Самарской области взялся за врачей. В одной из клиник заболел персонал гинекологического отделения, да и сам министр здравоохранения признался, что не смог уберечься от заразы. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 2 октября 2020 года.

Цифры: как Самарская область болеет коронавирусом

На 2 октября 2020 года в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 11 884 человека с коронавирусом. Выздоровели 9253 человека, 194 человека умерли.

Всего на данный момент в регионе 2437 человек находятся под наблюдением врачей. Примерно треть из них - в коронавирусных госпиталях.

5694 пациента выявили в Самаре, в Тольятти число практически достигло двух тысяч.

Среди самых «больных» районов: Красноярский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, здесь число зараженных перевалило за 130. В Ставропольском районе 239 человек.

Министр и гинекологи: кто еще заболел коронавирусом в Самарской области

1 октября стало известно, что министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заболел коронавирусом. Он рассказал об этом сам во время прямого эфира и разговора с жителями. Сейчас он работает из дома.

- Я призываю всех соблюдать меры осторожности, инфекция может быть очень близко, - отметил министр.

Также 1 октября появилась информация о заболевших врачах в гинекологическом отделении поликлиники № 15.

- Плановый прием по возможности смещен. С понедельника, 5 октября, возобновят прием врачи из круга контактных, у которых тест на COVID показал отрицательный результат, - рассказали в минздраве.

Кого должны класть в больницу с коронавирусом?

Министр здравоохранения объяснил жителям региона, что класть в больницу даже с диагнозом «коронавирус» должны не всех. Например, лечить на дому можно, если температура не выше 38 градусов, процент поражения легких также имеет значение. 25% - это все еще не показание для того, чтобы класть в стационар.

- Каждый конкретный случай разбирает не только один врач, а группа специалистов, мы делаем сейчас очень много КТ и рентгенографий, поэтому и выявляемость очень высокая. Не стоит думать, что задача врача - не класть никого в стационар.

Неотложек станет больше

Сейчас власти стараются сделать так, чтобы помощь мог получить каждый заболевший: быстро и качественно. Не секрет, что бригад скорой помощи сейчас не хватает. В Самаре прибавили с октября еще 10 бригад, но и этого мало. Еще есть 140 бригад неотложной помощи. Армен Бенян рассказал, что в ближайшее время в короткие сроки на линии хотят выпустить еще 100 бригад неотложки - это те люди, которые оказывают помощь амбулаторным больным, которые приезжают после звонка в вашу поликлинику.

Напомним, что сегодня в регионе не действуют жесткие ограничения, но жителей просят соблюдать меры безопасности, обязательно носить маски, придерживаться социальной дистанции. Жесткий масочный режим действует в общественном транспорте - городская администрация говорит, что автобусы и трамваи не должны трогаться с места, если люди внутри сидят без масок.