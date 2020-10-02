Акрон – Чертаново 4 октября 2020: прогноз на матч 13 тура ФНЛ

"Акрон" и "Чертаново" уже встречались в этом сезоне, это была игра в Кубке России. Победили москвичи. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Прогноз на матч 13 тура ФНЛ Акрон – Чертаново 4 октября 2020 – 1:1.

В 13 туре Футбольной национальной лиги сыграют вчерашний претендент на выход в РПЛ и команда-новичок. Речь о «Чертаново» и тольяттинском «Акроне». Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, где тольяттинцы проводят домашние матчи, и начнется в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

«Чертаново» в прошлом сезоне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в РПЛ. Команда уступила «Химкам» только по дополнительным показателям. Однако после ухода главного тренера Игоря Осинькина и целой группы игроков в самарские «Крылья Советов» «Чертаново» ожидаемо резко сдало. После 12 туров этого сезона москвичи идут на 20 месте в турнирной таблице ФНЛ. На счету «Чертаново» только две победы и две ничьи.

«Акрон» всего на три очка опережает своих будущих соперников. Дебютный сезон в ФНЛ складывается для команды Дмитрия Емельянова ожидаемо тяжело. У «Акрона» две ничьи и три победы (одна из них техническая) со старта сезона. В прошлом туре тольяттинцы впервые пропустили больше двух мячей в одном матче – проиграли 0:3 «Нижнему Новгороду».

В последний раз «Акрон» выигрывал на поле в конце августа. Однако есть и положительное – в позапрошлом матче тольяттинцы смогли отобрать очки у лидера ФНЛ «Оренбурга», скатав с «горожанами» безголевую ничью.

В этом сезоне «Акрон» и «Чертаново» уже встречались – в Кубке России. Тогда в Жигулевске сильнее были гости 1:0.

В этот раз, на мой взгляд, команды разойдутся миром. «Чертаново» сейчас в несколько худшей физической форме – москвичи играли на этой неделе в Кубке России, когда «Акрон» предыдущий матч провел неделю назад. У тольяттинцев было больше времени на восстановление и подготовку. Однако «Чертаново» навяжет «Акрону» борьбу в Жигулевске. Забьют обе команды.