Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 октября 2020: бой с «Аланией» и аренда Зиньковского

Сериал с отъездом Зиньковского все еще один из самых главных для футбольной Самары летом и осенью. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» успешно стартовали в групповом раунде Кубка России и готовятся к противостоянию с «Аланией» в ФНЛ. Кроме того, скоро Самару может покинуть один из лидеров. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 2 октября 2020.

Все решит волжское дерби

«Крылья Советов» уверенно стартовали в групповом этапе Кубка России. Да, с этого года на турнире есть и эта стадия. В каждой группе по три команды – по одной из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Дальше проходит команда, которая займет первое место. Соперники «Крыльев» - ставропольское «Динамо» и «Ротор».

Пока самарцы на первом месте вместе с «Динамо», которое волжане недавно переиграли 4:1. Двоевластие команд из ФНЛ и ПФЛ образовалось благодаря технической победе ставропольцев над «Ротором» из-за коронавируса в волгоградской команде.

Тем не менее, чтобы занять первое место в группе, «Крыльям» нужно обыгрывать «Ротор» в предстоящем волжском дерби. Игра пройдет 21 октября на «Самара Арене».

На очереди «Алания»

До волжского дерби еще далеко, зато очередной тур ФНЛ уже на носу. В нем будет не менее любопытная афиша – «Крылья Советов» примут «Аланию». Владикавказцы как раз соседи волжан по турнирной таблице ФНЛ – у обеих команд по 23 набранных очка.

Это противостояние насчитывает 30 матчей. И цифры здесь на стороне Самары – 12 побед против восьми у «Алании». Еще в 10 играх команды разошлись миром.

В последний раз «Крылья» и «Алания» встречались в 2013 году в рамках Премьер-лиги. Тогда самарцы обыграли владикавказскую команду на «Металлурге» 2:1. По голу у «Крыльев» забили Реджиналь Горо и Бенуа Ангбва.

«Химки» договариваются об аренде Зиньковского

Продолжают гулять разговоры об отъезде Антона Зиньковского в клуб РПЛ. На днях спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил «Чемпионату», что переговоры по переходу Зиньковского находятся в активной стадии. Но волноваться самарским фанатам рано – речь идет только об аренде. Возможно, Антону действительно лучше провести этот сезон в «Химках», а в следующем встретить «Крылья» в РПЛ (надеемся, подопечные Игоря Осинькина туда все-таки пробьются).

Билеты на игры со «Спартаком-2» и «Волгарем»

«Крылья» начали продажу билетов на игры 13 и 17 октября против «Спартака-2» и астраханского «Волгаря», которые пройдут на «Самара Арене». Стоят они от 150 рублей.

Купить билеты можно на сайте самарского клуба, а также в магазинах «КС» на «Металлурге» и в ТЦ «Сила спорта».

Напомним, что на стадион все еще нужно ходить в масках и перчатках.