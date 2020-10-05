Тотальный диктант 2020 в Самаре пишем дома специальной ручкой на фирменном бланке
Фото: Мария ЛЕНЦ
Всемирная акция «Тотальный диктант 2020» в Самаре состоится 17 октября, в 15.00 по местному времени. В этом году впервые проверка грамотности пройдет осенью в формате #пишемдома. Пока опасность заражения коронавирусом сохраняется, желающим принять участие в акции предлагают пройти проверку знаний русского языка не как раньше, в больших аудиториях, а в домашней обстановке. Диктовать будут в трансляции на сайте totaldict.ru, а писать - как обычно, от руки на специальных бланках фирменной ручкой «Тотального диктанта». Затем бланк нужно будет сдать в один из городских проверочных пунктов.
Получить бланки и ручки можно бесплатно, предъявив паспорт, в Пунктах приема заявок на диктант по нескольким адресам
Фото: Мария ЛЕНЦ
Получить бланки и ручки можно бесплатно, предъявив паспорт, в пунктах приема заявок на диктант по нескольким адресам:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, ул. Лукачева, 45.
- Самарский филиал Московского городского педагогического университета, 3-й проезд, 63, приемная ректора, с 14.00 до 17.00.
- Самарский государственный социально-педагогический университет, ул. Блюхера, 25, корп. 8.
- Самарская областная юношеская библиотека, пр. Ленина, 14.
- Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.
- Самарская областная детская библиотека, ул. Невская, 8.
- Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, ул. Самарская, 190б / ул. Маяковского, 19.
- Библиотека № 8, ул. Николая Панова, 30.
- Библиотека № 1, пр. Карла Маркса, 165.
- Библиотека № 21, ул. Георгия Димитрова, 7.
Писать «Тотальный диктант 2020» в Самаре будут и офлайн, но на закрытых площадках. Так проверку грамотности для своих студентов проведут в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний, в Самарском государственном медицинском университете и в «Точке кипения» Самарского университета им. Королева.
КСТАТИ
17 октября 2020 года столицей «Тотального диктанта» будет город Санкт-Петербург. Текст будет посвящен жизни Константина Циолковского, основателя русской теоретической космонавтики. Прочитает диктант автор - кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института им. Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов.