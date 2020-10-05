Газифицируемся правильно: без рисков и переплат

В решении жилищного вопроса люди все чаще делают выбор в пользу частного строительства. Стремясь выбраться из пыльных городских многоэтажек, жители Самарской области покупают (или возводят самостоятельно) дома и коттеджи. Их можно понять: свой дом – это, как правило, хорошая экология вокруг, минимум соседей и возможность сэкономить на коммуналке. Конечно, если дом отапливается не электричеством и не централизованной системой теплоснабжения. Самый дешевый ресурс, в части потребления коммунальной нагрузки – «голубое топливо». При наличии собственного газового оборудования, отопление (которое можно включать-выключать и регулировать по своему усмотрению), горячая вода и приготовление пищи обходятся в копейки. Но, чтобы таким образом экономить, газ сначала нужно провести, а это стоит денег. Ради преимуществ природного газа люди идут на эту единоразовую трату, рассматривая ее как выгодное вложение.

Кто ведет газопровод?

Деятельность, связанная с подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства может осуществляться исключительно газораспределительной организацией (ГРО). ООО «Средневолжская газовая компания» является крупнейшей ГРО Самарской области и отвечает за газификацию домовладений. Самарская область территориально условно поделена на четыре сектора – по числу Центров технологического присоединения и строительства. (ЦТП).

В зону ответственности ЦТП №2 входят Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Жигулевск, Ставропольский, Шигонский и Сызранский районы губернии.ООО «СВГК» руководствуется требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов органов власти, утвержденных в установленном порядке. Согласно Правилам подключения, выдача технических условий и строительство сетей газораспределения от точки подключения до границ земельного участка выполняется ГРО.

- Мы занимаемся технологическим присоединением к газораспределительным сетям новых потребителей, реконструкцией и строительством новых газопроводов, - рассказал начальник Центра технологического присоединения и строительства (ЦТП) «Тольятти» Владимир Ананьев. – Чтобы подключить домовладение к газу, выполняется целый комплекс организационных и технических работ. Начиная от оформления заявки на подключение, договора о подключении, проектирования, строительства сети газораспределения от существующих газовых сетей до границ земельного участка заявителя, а также проектирования и строительства сети газопотребления в границах домовладений или объектов капитального строительства.

Льготная и самая массовая группа потенциальных потребителей газа на сегодня – заявители с суммарным потреблением газа до пяти кубометров в час. То есть, это физические лица, использующие газ исключительно для собственных нужд. Чтобы обеспечить их «голубым топливом», СВГК прокладывает от основной сети газопровод до 200 метров. Сейчас стоимость технического подключения составляет 33 197 рублей в сельской местности, в городской черте – 48 728 руб. соответственно,но даже если строительство газопровода обходится компании дороже, заявителю доплачивать не приходится. Это цена, которую домовладелец платит за врезку и проведение трубы до границ участка. Потом каждый волен выбирать подрядчика на заведение газа в дом по своему усмотрению. И на этом этапе многие теряют деньги, польстившись на «бесплатный сыр».

Подводные камни

Построить газопровод до стены дома, провести внутреннюю сеть, подключить ее к газопотребляющему оборудованию – все это будущий потребитель газа обязан сделать за свой счет. Он может выбрать любую специализированную организацию - самые разные подрядчики обещают провести газ чуть ли не за час и почти бесплатно. Хотя ни то, ни другое обещание не выполнимо.

- Мы, естественно, предлагаем свои услуги – как специализированная организация, осуществляющая весь комплекс работ – строительства сети газораспределения, и газопотребления, - говорит Владимир Сергеевич. – Но у людей есть выбор, и когда мы приходим для выполнения мероприятий технического надзора за построенной сетью газопотребления внутри участка заявителя (это наша обязательная функция) – принимать кем-то построенную сеть, зачастую приходится фиксировать нарушения, порой очень грубые. Чтобы выполнить наши предписания и ликвидировать нарушения по монтажу сети и оборудования, люди теряют время и дополнительные деньги.

Домовладельцы теряют средства и на оформлении: после подписания акта приемки, им необходимо оформить договоры технического обслуживания и поставки газа. Представители сторонних организаций, конечно, готовы это сделать за своих заказчиков, естественно, не безвозмездно. В тоже время ООО «СВГК» выполняет эти мероприятия в рамках своих договорных обязательств, вплоть до разъяснения заявителю о необходимом составе документов и действиях заявителя для заключения договора поставки газа у поставщика.

- Договариваясь на заведение газовой сети в дом со сторонними организациями, люди потом часто жалуются на существенное удорожание итоговой цены, - говорит Владимир Ананьев. – У нас, в большинстве случаев, итоговая цена корректируется процентов на 10 в меньшую сторону. Сравнивая стоимость всех работ «по кругу» с ценой, которую люди платят нашим конкурентам, мы видим, что наше предложение дешевле. Да и хлопот людям меньше.

На территории Самарской области деятельность по технологическому присоединению осуществляют не только Центры технологического присоединения ООО «СВГК». Существуют еще другие ГРО с собственными сетями. Владимир Сергеевич советует обращаться в организации, которые оформляют «договор на технологическое подключение», а не «договор на оказание услуг по газификации». И читайте внимательно документ, не игнорируя мелкий шрифт – сэкономите время и деньги!

Почему выгодно проводить газ с СВГК?

- Весь комплекс работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке и сдаче объекта в эксплуатацию выполняет одна компания.

- При необходимости корректировки проекта изменения вносятся на месте и оформляются без проволочек и дополнительных затрат.

- Специалисты помогут индивидуально подобрать оптимальную по цене схему газификации и газового оборудования.

- Компания сама соберет пакет разрешительной документации и все необходимые согласования.

- Сеть газопотребления и оборудование монтируются в четком соответствии нормам безопасности.

- Вы получите объект «под ключ»в разумные сроки и за реальные деньги.

Куда обращаться?

Центр технологического присоединения «Тольятти»

г. Тольятти, ул. Матросова, 130; каб.№ 3 (1 этаж), отдел продаж

телефон: 8 (8482) 25-60-65

Центр обслуживания клиентов, отделения

п. Шигоны, ул.Мира,3, каб.№ 14, телефон: 8 (84648) - 22-720

г. Октябрьск, переулок Спортивный, 1; каб.№ 2, телефон: 8 (84646) 26-189

Заявку на подключение газа можно также подать на сайте: svgk.ru