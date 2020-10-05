Дмитрий Богданов: «Нам важно, чтобы у молодых предпринимателей все получалось»

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил новое городское арт-пространство «Дом 77», объединяющее под одной крышей молодых предпринимателей, чье дело так или иначе связано с творчеством и искусством.

Расположился творческий кластер в старинном здании на ул. Ленинградской, построенном еще в 1880 году. Основатели проекта - молодые и креативные Артем Воробьев и Елисей Нарышкин - отбирают резидентов для «Дом 77» сами, исходя из собственных впечатлений. Бизнес-идея должна «вписаться» в общую концепцию этого необычного места. Так, здесь уже работает над своими проектами, среди которых масштабная реконструкция Кировского рынка, архитектор Тигран Карслян. Открылись всевозможные мастерские, танцевальные и музыкальные студии, студии интерьерного дизайна и анимации, салоны красоты и тату, фото-пространство и оригинальные фуд-зоны и т. д.

Организаторы провели для министра экскурсию по зданию, познакомили с работой резидентов. Молодые предприниматели рассказали Дмитрию Богданову о своих идеях, ставших основой для бизнеса, и планах развития.

Одним из резидентов «Дом 77» недавно стала мастерская изделий ручной работы из натуральной кожи «S.YU.S White Style». Основательница проекта Юлия Кобаладзе рассказала, что она и ее партнеры пока находятся на этапе выбора организационно-правовой формы для своего предприятия. Министр посоветовал девушкам рассмотреть вариант регистрации в качестве самозанятых.

Как заметил Дмитрий Богданов, новый налоговый режим обладает рядом преимуществ и больше всего подходит тем, кто делает первые шаги в бизнесе. «Для регистрации вам не нужно собирать никаких документов, достаточно лишь скачать приложение, сделать в нем свое фото и скан паспорта. В новом налоговом режиме действуют самые комфортные ставки – от 4 до 6%. При этом вы можете работать с юридическими лицами, не используя услуги бухгалтера, предоставляя клиенту чек и это будет абсолютно легальная, прозрачная деятельность», - подчеркнул министр.

После экскурсии участники встречи собрались за импровизированным «круглым столом». Дмитрий Богданов и представители региональных институтов развития предпринимательства рассказали о региональных мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать: льготные микрозаймы, образовательные программы и бизнес-акселераторы, помощь при выходе на маркетплейсы и многое другое.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у вас все получалось. Поэтому, приехали сюда большой командой, чтобы не только познакомиться, но и рассказать о мерах поддержки бизнеса - сегодня их, действительно, много», - подчеркнул Дмитрий Богданов.

По словам Елисея Нарышкина, встреча с командой Минэкономразвития оказалась очень полезной и продуктивной.

«Для резидентов "Дома77" было важно обозначить, что они есть и заняты делом. Вопросы, которые задавал Дмитрий Юрьевич, заставляли ребят задуматься о многих аспектах. Теперь они знают о возможностях, которые дает молодым предпринимателям регион и о том, что вся необходимая информация сконцентрирована на портале mybiz63.ru. Мы благодарны министру за инициативу и надеемся на плодотворное сотрудничество», - отметил Елисей Нарышкин.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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