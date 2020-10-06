Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 6 октября 2020 года

В городах этим летом принимали туристов, но теперь начинаются ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Границы регионов России пока не закрыты, даже обязательное требование по самоизоляции путешественников - соседей действует далеко не везде. Но все же с наступлением осени власти все более активно призывают туристов и путешественников посидеть дома. А если все же приходится отправляться в путь, не забывайте о соблюдении санитарных норм. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 6 октября 2020 года: где стоит быть наиболее осторожными, в каких населенных пунктах за отсутствие масок могут всерьез оштрафовать и что вообще происходит на туристическом маршруте

Коронавирус в Суздале

Количество заболевших: 165

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет, если вам не 65+

Во Владимирской области прирост числа заболевших коронавирусом достаточно высокий в последнее время. За сутки прибавилось 57 заболевших, в самом Суздале - два новых заболевших. И это несмотря на то, что городок очень маленький. Зато он любим туристами и москвичами, приезжающими сюда в том числе на дачный отдых. К сожалению, также активно обращаются за помощью и больные с ОРВИ и пневмонией.

Путешественникам стоит поменить о масочном режиме и о самоизоляции для лиц старше 65 лет. Вопросы могут возникнуть у полицейских и тогда придется объяснить, почему вы предпочли не сидеть дома. За отсутствие маски в общественных местах могут оштрафовать, так что лучше не рисковать содержимым кошелька.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Количество заболевших: 404

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

Коронавирус в Ростове Великом

Количество заболевших: 482

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за сутки заболели 54 человека и один человек умер. Всего с начала пандемии заразились 8218 человек. В Переславле - за сутки ноль, а вот в Ростове Великом - пять человек. Здесь действует строжайший масочный режим, без защиты не стоит даже подходить близко к музеям, общественным местам. Губернатор Ярославской области предупредил, что если люди не будут соблюдать правила, ограничения будут ужесточать. И это вряд ли кому-то понравится.

Хорошая новость для путешественников: гостиницы работают, также как кафе и рестораны. Но относитесь спокойно к требованиям персонала, касающимся противоэпидемиологических мер. Это в интересах каждого.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Количество заболевших: 3131

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За сутки в Подмосковье выявили 339 случаев заражения коронавирусом - цифра немаленькая. При этом власти подчеркивают, что никто не хочет повторения весны: закрытия школ, предприятий. Поэтому спрашивают с жителей очень строго. За соблюдением санитарных мер следят жестко. Масочный режим действует на территории всей области. Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев советует избегать ненужных мероприятия и контактов. В школах особенно заботятся о детях: температуру измеряют на входе, за самочувствием следят. Взрослые соблюдают в школе масочный режим.

Путешественников ограничения пока никак не касаются, единственное ограничение - это жесткий масочный режим.

Коронавирус в Костроме

Количество заболевших: 2543

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в регионе нашли 65 человек с коронавирусом. Больше половины - в областной столице. Для туристов особенно серьезных ограничений нет. Прием путешественников - один из шагов восстановления костромской экономики. В регионе продолжается вакцинация от гриппа, всем путешественникам тоже советуют привиться - это нужно и для их здоровья, и для снижения рисков по распространению заболевания.

Коронавирус в Иваново

Количество заболевших: 3504

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка.

Коронавирус за сутки нашли в 13 районах Ивановской области. 45 больных в Иваново. ри этом сами жители очень неохотно реагируют на вторую волну коронавируса в регионе. 47% участников последнего опроса одного из местных СМИ отметили что не намерены что-то делат ьв связи с коронавирусом.

Однако власти борются и занимаются профилактикой. В регионе действует строгий масочный режим. Нарушителей ждут штрафы до 15 тыч рублей. Не допустить коронавирус в регион стараются и контролируя туристов. С них спрашивают справку об отсутствии COVID. Правда, не трогают тех туристов, кто приехал водным транспортом организованно