«КуйбышевАзот» поздравил юных горожан, родившихся в день рождения предприятия

Фото пресс-служба ПАО «КуйбышевАзот»

Малышам, что родились в Тольятти 23 августа повезло вдвойне! Мало того, что они появились на свет, став долгожданными и любимыми для своих родителей, так еще им удалось это сделать в день рождения ПАО «КуйбышевАзот», которое уже на протяжении 16 лет проявляет заботу о своих «крестниках». Как только малыши окрепли, заводчане вместе с представителями благотворительного фонда поздравили новых жителей города.

Фото пресс-служба ПАО «КуйбышевАзот»

В рамках совместного поздравления семьи получили в подарок по 10 000 рублей, перечисленные предприятием. В этом году «крестниками» завода стали 8 малышей: 6 мальчиков и 2 девочки. С учетом эпидемиологической обстановки на «КуйбышевАзоте» приняли здравое решение, обойтись без торжественных мероприятий, которыми в предыдущие годы сопровождалась подобные церемонии награждения именинников.

Фото пресс-служба ПАО «КуйбышевАзот»

- Да, действительно, опасная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в формат мероприятия. Пришлось обойтись без торжественной церемонии. Небольшая делегация в составе представителя «КуйбышевАзота» и нашего фонда, посетила семьи, соблюдая все меры предосторожности, поздравила родителей и передала подарки, - рассказал исполнительный директор благотворительного фонда Борис Цирульников. – Акцию «Мой День Рождения!» фонд проводит ежегодно с 2000 года. Партнеров за это время было много, в лучшие время мы проводили до 15 поздравлений в год. «КуйбышевАзот» - один из старожилов этой акции, он вместе с нами поздравляет юных горожан уже 16 лет подряд.

Фото пресс-служба ПАО «КуйбышевАзот»

В числе тех, кто принимал поздравления в этот солнечный осенний день - семья Крушатиных. Супруги уже воспитывают дочку, но очень мечтали о сыне, и вот 23 августа на свет появился Егор. Радость семьи разделил и «КуйбышевАзот».

- Для нас это было очень приятной неожиданностью. Мы не знали о такой традиции «КуйбышевАзота». Мне в роддоме дали листовку с информацией, а 1 октября к нам приехали представители завода с поздравлениями. Вручили диплом «Нового гражданина Тольятти» и перевели на банковскую карту 10 тысяч рублей. Такая помощь пришла как раз вовремя. Егор буквально ни на минуту не слазит с рук. Придется покупать качели, - смеется счастливая мамочка Татьяна Крушатина. - Благодарим «КуйбышевАзот» за такой подарок.

Фото пресс-служба ПАО «КуйбышевАзот»

- Для нашего предприятия большая честь принимать участие в благотворительной программе «Мой день рождения», цель которой - поддержать молодые семьи, в которых на свет появляются детишки 23 августа, в день рождения «КуйбышевАзота». Для нас это двойной праздник. Радость за пап и мам и радость за наш родной город, где мы работаем, и у которого, уверены, большое будущее, - отметила директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко.

Всего за время участия в программе у ПАО «КуйбышевАзот» родилось 345 «крестников», семьям которых оказана финансовая поддержка на общую сумму 3 млн 450 тыс. рублей.