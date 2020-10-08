LADA DayService: почему автолюбители выбирают «Автоцентр на Заводском»

Все больше самарцев выбирают "Автоцентр на Заводском" Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Автомобиль для многих из нас - член семьи. Он нуждается в регулярном уходе и заботе. И на этих обязательных процедурах можно сэкономить. Главное – правильно выбрать автосалон. И все больше самарцев отдают предпочтение официальному дилеру LADA – «Автоцентру на Заводском». Тем более, что здесь регулярно проходит традиционный LADA DayService – со скидками, подарками и приятными сюрпризами для владельцев отечественных авто. Очередной клиентский день прошел 27 сентября.

Официальный дилер LADA предлагает клиентам акции и скидки. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Приятный бонус

Раз в квартал в выходной в дилерском центре особенно много посетителей. Ведь день сервиса LADA клиенты «Автоцентра на Заводском» называют днем, когда все бесплатно. Например, комплексная диагностика машины. Всем, кто ее прошел, выдают сертификат: скидка 20% на ремонтные работы и запчасти.

- Я уже не первый раз приезжаю в салон в этот день, - говорит автоледи Наталья Сушко. – Меня все устраивает в обслуживании, а скидки – это приятный бонус. Единственное «но» - сложно было добираться, на Заводском шоссе вечные пробки. Но сейчас трассу приводят в порядок, так что и этот минус скоро станет плюсом.

Раз в квартал проводится клиентский день: диагностика автомобиля бесплатно. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Воспользоваться сертификатом можно до 31 октября.

- Смысл акции в том, чтобы привлечь как можно больше клиентов в наш автосалон. В это время им предоставляется скидка, они могут пройти бесплатную диагностику. Это тем более актуально, сейчас, когда наступила осень. Перед зимой диагностику автомобиля нужно сделать всем, - советует директор дилерского центра Владимир Харьков.

О предстоящем дне скидок клиентов оповещают через интернет – сайт автоцентра и социальные сети, а также при помощи смс-оповещений.

- Я совершенно случайно в интернете увидел информацию, что в салоне проводится акция LADA DayService. Решил воспользоваться и не прогадал: все проверил и выгодно подготовил автомобиль к зиме. Впечатления очень приятные. Вежливое отношение со стороны персонала, работают очень быстро. Все показали, разъяснили, что нужно делать, на что обратить внимание в целях профилактики, чтобы машина реже ломалась, - делится впечатлениями новый клиент «Автоцентра на Заводском» Владимир.

Качество сервиса на высоте! Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

"Нам можно доверять"

В соответствии с требованиями времени, в «Автоцентре на Заводском» соблюдают все требования безопасности: посетители только в масках, на каждом столе стоит бутылочка с антисептиком, тщательно соблюдается социальная дистанция. Именно поэтому наблюдать за ремонтом любимого железного коня автолюбители сейчас не могут. Но пока машина на ремонте, можно пройти тест-драйв и присмотреть себе новую «Ладу». Кстати, несмотря на пандемию, продажи отечественных авто этим летом практически вышли на уровень прошлого года.

- LADA– одна из самых популярных машин, - считает Владимир Харьков. – Многие предлагают услуги по техобслуживанию и ремонту. В таких условиях привлечь клиентов можно действительно качественным обслуживанием. Клиентов наш сервис в основном устраивает, не зря у нас достаточно высокая оценка на Yandex, множество положительных отзывов в интернете.

В арсенале «Автоцентра на Заводском» оборудование, доступное только партнерам LADA - Grade-X от Panasonic. В его разработке, наряду с иностранными инженерами, принимали участие вазовские специалисты. Современная техника способна быстро и качественно просканировать все системы автомобиля. Диагностика может вестись и на некотором расстоянии прибора от «обследуемого» авто - посредством Wi-Fi. Для этого перед началом операции к разъему в бардачке автомобиля подключается специальный блок компьютерной системы. Но даже самое лучшее оборудование будет бесполезным, если с ним работает неквалифицированный сотрудник. В «Автоцентре на Заводском» таких нет. Все специалисты регулярно учатся на «АВТОВАЗе», в том числе и руководитель сервиса. Совсем недавно он прошел обучение в LADAAcademy.

- Мы, как сотрудники официального дилерского центра, обязаны соответствовать современным требованиям, быть в курсе технических и сервисных новинок, - рассказывает руководитель отдела сервиса Александр Перепелов. – Мы не просто прослушали курс лекций, но и по итогам сдавали экзамен.

Автолюбители довольны. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

В LADAAcademy дают не только технические знания, но и учат, как правильно общаться с клиентами, как урегулировать возможные конфликтные ситуации, как говорить с подчиненными – ведь от атмосферы на рабочем месте тоже очень много зависит. Хороший сервис сразу видно.

- Полученными знаниями обязательно делюсь с подчиненными. Сертификат соответствия действителен в течение двух лет. А потом – снова на учебу. Ведь сейчас технологии меняются очень быстро, появляются новые модели и модификации. Чтобы обслуживать современную технику, нужно иметь достаточную квалификацию. Наши клиенты могут быть уверены в том, что доверяют свое авто настоящим профессионалам – впрочем, в официальном дилерском центре не может быть иначе, - продолжает Перепелов.

Следите за новостями на сайте «Автоцентра на Заводском». Не пропустите следующий LADA DayService.

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