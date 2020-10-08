Куда сходить на выходные 10-11 октября 2020 года в Самаре: лучшие события

Куда сходить на выходные 10-11 октября 2020 года в Самаре, смотрите в нашей афише. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторые выходные октября в Самаре будут насыщенными. Можно отправиться на природу - прогнозы синоптиков обещают самарцам солнечную теплую погоду, или на концерты и выставки. В нашей афише рассказываем, на каких интересных событиях стоит побывать, куда сходить на выходных 10 и 11 октября 2020 года.

КОНЦЕРТЫ

Концерт духовой музыки в парке Гагарина

Прекрасным осенним вечером самарцев приглашают насладиться великолепной музыкой в исполнении Муниципального концертного Духового оркестра. Коллектив подготовил для слушателей концертную программу, в которой гармонично сочетаются старые и новые популярные мелодии, под которые можно потанцевать и просто насладиться окружающими пейзажами парка.

ГДЕ: парк им. Юрия Гагарина, у сцены «Ракушка».

КОГДА: 10, 11 октября, 16.00.

Муниципальный концертный Духовой оркестр. Фото: группа ВКонтакте "Парки Самары"

Концерт группы «ПилОт»

Группа «ПилОт» исполнит в Самаре большую концертную программу под символическим для нашего непростого времени названием «Майка и жизнь – все наизнанку!». Группа устроит в КРЦ «Звезда» «антикризисный» концерт с обязательным соблюдением мер индивидуальной безопасности и предписанных норм. «ПилОты» обещают, что будет громко, душевно и рок-н-ролльно.

ГДЕ: КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

КОГДА: 10 октября, 20.00.

Цена билетов: 1500 – 2000 руб.

Вход свободный.

СПЕКТАКЛИ

Премьера спектакля «Не покидай меня» в театре драмы (16+)

В выходные сходите посмотреть новый спектакль - драматическую балладу белорусского писателя Алексея Дударева о судьбе четырех девушек-разведчиц, которых отправляют на спецзадание по уничтожению врага. Под видом артистов команда должна проникнуть в тыл к немцам и отдать радиосигнал. Чем закончится разведзадание, обернется ли оно подвигом или неминуемой трагедией, зрители узнают, сходив на спектакль «Не покидай меня», поставленный режиссером Валерием Гришко.

ГДЕ: Самарская академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 10 октября, 18.00.

Цена билетов: 200 – 800 руб.

Спектакль "Не покидай меня". Фото: сайт Самарского театра драмы.

Спектакль «Кавказский меловой круг» в театре «Самарская площадь» (16+)

Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта поставлен в театре «Самарская площадь» в жанре яркого комического балагана, но расскажет зрителям о серьезных вещах. Сюжет основан на библейской притче о человеческой бескорыстности. В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство.

Идет война и героиня спасает чужого ребенка, проходя через цепь испытаний, и создается ситуация, где выхода нет, жизнь проиграна… И вдруг происходит нечто чудесное, абсолютно неожиданное… Конец у спектакля обязательно будет хорошим.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 10 октября, 13.00, 18.00.

Цена билетов: 500 – 1000 руб.

Спектакль "Кавказский меловой круг". Фото: сайт театра "Самарская площадь".

Кукольный спектакль «Крошка Енот» (3+)

Сходите с детьми в театр кукол, чтобы посмотреть поучительную сказку о том, как важно не только быть храбрым, но также дружелюбным и доверять тем, кто рядом. Всему этому научит малышей Крошка Енот, которого мама послала к быстрому ручью наловить раков на ужин. И Крошка Енот пошел к быстрому ручью. По дороге он встретился с Дикобразом, Скунсом и Обезьянкой. И еще с тем, кто живет в пруду... Смог ли Крошка Енот принести раков на ужин и увидеть того, кто сидит в пруду, узнают только самые смелые зрители.

ГДЕ: Самарский кукольный театр, представление пройдет на Малой сцене Самарского оперного театра, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 10 октября, 10.30, 13.00.

Цена билетов: 350 руб., билеты приобретаются и на взрослого сопровождающего.

Спектакль "Крошка Енот". Фото: сайт Самарского театра кукол.

Кукольный спектакль «Спящая красавица» (5+)

Волшебная история французского сказочника Шарля Перро и чарующая музыка Петра Чайковского – все это есть в кукольном спектакле «Спящая красавица», поставленном в самарском театре кукол. Это спектакль – бенефис заслуженной артистки РФ, мастера сцены - Ирины Николаевны Пашкевич.

ГДЕ: Самарский кукольный театр, представление пройдет на Малой сцене Самарского оперного театра, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 11 октября, 10.30, 13.00.

Цена билетов: 350 руб., билеты приобретаются и на взрослого сопровождающего.

Спектакль "Спящая красавица" в кукольном театре. Фото: сайт Самарского театра кукол.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ

Выставка кошек от приюта «Надежда»

Приют для домашних животных «Надежда» устраивает в ТЦ «Амбар» свою традиционную выставку кошек. Каждый желающий может забрать понравившегося питомца домой. Все котики чистые, здоровые, осмотренные ветеринаром и привитые. Волонтеры расскажут вам о судьбе и характере каждого из них, дадут совет по поводу ухода за животным. Подарите крышу над головой бесприютному котику, а взамен получите теплоту и беззаветную преданность от пушистого друга.

ГДЕ: ТЦ «Амбар», Южное шоссе, 5, Каминная зона.

КОГДА: 10, 11 октября, с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

Выставка от приюта "Надежда". Фото: группа ТЦ "Амбар" в ВКонтакте.

Новая экспозиция в Самарском зоопарке

Сходите всей семьей в Самарский зоопарк, там представили на всеобщее обозрение коллекцию черепах, самую обширную среди зоопарков России. Новая экспозиция насчитывает 28 видов рептилий. Вы увидите самые необычные – матамата, змеиношейная черепаха, шарнирная амбоинская черепаха, угольная черепаха, элсея новогвинейская и другие. Сотрудники зоопарка расскажут много интересного об этих животных.

ГДЕ: Самарский зоопарк, отдел «Черепахи».

КОГДА: 10, 11 октября, с 10.00 до 18.00.

Цена билетов: взрослый – 300 руб., детский (от 2 до 7 лет) – 150 руб., дети до 2 лет – бесплатно.

Экскурсия «Самара: путешествие через века» с чаепитием на крыше старинного особняка XIX века

В теплые осенние выходные стоит отправиться на прогулку по улицам нашего древнего города на Волге, посмотреть роскошные особняки, хранящие таинственные воспоминания, памятники архитектуры и символы Самары царских и советских времен – лютеранскую кирху и католический костел, особняк Курлиной и Жигулевский пивоваренный завод... А в конце экскурсии можно будет отдохнуть за чашкой чая на крыше старинного купеческого особняка и послушать полную загадок и мистики историю здания.

ГДЕ: встреча на ул. Степана Разина, 108 (пересечение с ул. Ленинградской).

КОГДА: 10, 11 октября, 16.00.

Цена: 400 руб. - взрослый, дети до 10 лет – бесплатно (нужно свидетельство о рождении). Оплата наличными перед экскурсией.

Выставка «Минувших дней очарованье» в музее им. Алабина

Вам интересно знать, как и во что одевались самарские мещане и купцы в позапрошлом веке? Спешите на новую выставку в краеведческий музей им. Алабина «Минувших дней очарованье», она посвящена купеческому костюму конца XIX — начала XX вв.

Коллекция представляет одежду мужчины и женщины пожилого возраста, молодой семейной пары с младенцем, свадебные венчальные костюмы жениха и невесты, девичий и женский костюмы, костюмы мальчика и девочки-подростка. Вся представленная на выставке одежда реконструирована мастером народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Натальей Анатольевной Хайруллиной по образцам фольклорной экспедиции.

ГДЕ: Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 10, 11 октября, 10.00 – 18.00.

Цена билетов: 60 – 200 руб.

Выставка "Минувших дней очарованье". Фото: сайт Самарского краеведческого музея им. Алабина.

Цифровой планетарий в Историческом парке «Россия – Моя история»

В эти выходные 10-11 октября в Самаре завершается Всемирная неделя космоса, посвященная годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Исторический парк «Россия – Моя история» присоединился к акции и приглашает юных гостей в планетарий. Всю неделю здесь показывают учебные фильмы об устройстве Вселенной, первых астрономах и истории освоения космоса: «Далекие миры – есть ли инопланетная жизнь?», «Призрак Вселенной», «Возвращение на Луну навсегда», «Темная материя»… На экскурсию можно попасть группой не более 15 человек от 8 до 14 лет, предварительная запись по телефону 8-987-169-08-25. Не забудьте с собой маску и вторую обувь.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – моя история», ул. Красноармейская, 131, ТЦ "ГудОк", 3-й этаж.

КОГДА: 10, 11 октября, 11.00 – 18.00.

Посещение бесплатное.