Право на образование: родители из «Новой Самары» добиваются открытия коррекционного класса

Жители надеются, что в школе найдется место для коррекционных классов Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Дошли до министра

Жители "Новой Самары" надеются, что в школе, которая должна открыться здесь уже в 2021 году, появится коррекционный класс. Оказалось, что для многих семей это жизненно важная необходимость. Поэтому родители сейчас просят администрацию обратить внимание на потребности особенных детишек - тем более, в новой, современной школе возможности для саморазвития должны быть у всех.

Сегодня родители "Новой Самары" объединились в инициативную группу для решения своей проблемы. Они уже встречались с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном и озвучили ему свое пожелание. Мамы и папы надеются, что их мнение будет услышано.

- К сожалению, в последнее время детишек с задержками развития, с особенностями здоровья становится все больше. Мы это видим, у нас много таких детей живет, часто их можно встретить во дворах. Хотелось бы для них обеспечить точно такие же условия для образования, для развития, чтобы им было удобно, как и всем остальным, - считает жительница «Новой Самары» Татьяна Весенко.

Коррекционных школ и классов в Красноглинском районе нет. Нужно ездить в Зубчаниновку или на улицу Мориса Тореза. Дальняя дорога для ребят утомительна, да и родителям непросто: не у всех есть личные автомобили.

- Мы живем в «Новой Самаре», и нам все очень нравится. Есть спортивные и детские площадки, очень красиво и уютно. Но конечно, мы беспокоимся, где будут учиться наши дети. У моего ребенка задержка психического развития: с обычной программой она не справится. А ведь хочется подготовить малышей к самостоятельной жизни. Такая прекрасная школа строится, очень хочется, чтобы в ней был коррекционный класс, - делится переживаниями жительница «Новой Самары» Елена Толмачова. Она уверена: в этот класс приведут детей со всего района.

Родители хотят, чтобы у их детей были все возможности для качественного образования Фото: Александра БЕЛОВА

"Мы достойны заботы"

Жительница Красноглинского района Светлана Матюкова очень любит своего солнечного малыша Мишеньку. Он очень общительный, любит играть с другими детьми и взрослыми. - Мой сын – ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. И хотелось бы, чтобы он учился, как и все обычные детки по инклюзивной программе. Поэтому мне, как и другим родителям, очень бы хотелось, чтобы в новой школе в Новой Самаре открылся коррекционный класс, - говорит Светлана.

Сейчас «классов здоровья» становится все меньше, а жаль: они очень нужны. Родители буквально мечтают, чтобы их необычные дети получили хорошее образование.

- Это десятилетие считается десятилетием детства. И очень большое внимание сегодня уделяется развитию инклюзивного образования. Это значит, что дети с ограниченными возможностями здоровья учатся не только на индивидуальном или на домашнем обучении, но и в обычных школах. Они могут общаться со сверстниками, ведут полностью социальный образ жизни, как обычные дети. Только программа обучения у них скорректирована с учетом их особенностей, - продолжает мама ребенка с синдром Дауна. Мальчик сейчас ходит в самый обычный детский сад. Педагог-дефектолог уверяет: Миша все схватывает на лету и вполне способен учиться. Вопрос один: «где?». Мама верит, что в «Новой Самаре».

Напомним, что в прошлом году начали строить современную школу в новом микрорайоне Самары, где уже есть детский сад, спортивные и детские площадки, ледовый дворец и рядом ледовый каток, творческие лаборатории, клубы по изучению иностранных языков. Сегодня готовность школы 70%. Современное образовательное учреждение в одну смену сможет принять 1200 учеников. Свои двери для мальчишек и девчонок школа распахнет уже в следующем году. И хочется верить, что мечта мам и пап особенных детишек о коррекционных классах тоже сбудется.