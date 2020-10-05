Жители с тревогой следят за растущими цифрами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье заболевших COVID 19 в регионе стало еще больше. Рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 5 октября 2020 года.

Как в Самарской области болеют коронавирусом: статистика на 5 октября 2020 года

Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 12 221 человек. За последние сутки - 114 человек, самое большое значение за неделю. Умерли 203 человека.

В Тольятти число заболевших перевалило за 2 000 человек, в Самаре почти достигло 6 тысяч - сейчас диагноз выявили с начала пандемии у 5837 человек. В пятерке "больных" Сызрань (796), Новокуйбышевск (458) и Кинель (310).

Не все благополучно в Ставропольском, Волжском, Безенчукском, Красноярском и Кинель-Черкасском районах. Больше 100 заболевших уже в 17 муниципальных образованиях.

Последние новости коронавируса на 5 октября 2020 года

Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что уже к февралю 2021 года заболеваемость коронавирусом может пойти на спад. Все больше людей уже переносят это заболевание и формируется иммунная прослойка. Специалист уверен, что плавный рост, который наблюдается сейчас, не страшен, к нему готовы все службы.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, что в Самарской области увеличивается количество бригад неотложной помощи, стало больше бригад "скорой" - на 10 единиц. На 350 увеличится к середине октября число коек для больных коронавирусом, на 300 - для тех, кто попа в поле зрения врачей с внебольничной пневмонией.

Школьники и студенты продолжают ходить на занятия. Несколько учебных завдений ушли на карантин, но в основном из-за ОРВИ и гриппа.

Жителей просят быть внимательнее и соблюдать требования безопасности. Это поможет не допустить вспышки заболеваемости в регионе.