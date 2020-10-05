Свежие новости о «Крыльях Советов» на 5 октября 2020: самарцы в трех очках от лидера, Антон определился с новым клубом

Антон играл за «Крылья» с 2018 по 2020 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Победа над «Аланией» позволила «Крыльям Советов» приблизиться к лидирующему «Оренбургу» на расстояние одной победы, а в сериале с уходом Антона Зиньковского очередная серия. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 5 октября 2020.

В трех очках от первого места

После 13-го тура ФНЛ «Крылья Советов» поднялись в зону стыковых матчей и вплотную приблизились к тройке лидеров. Благодаря победе над «Аланией» у подопечных Игоря Осинькина теперь в активе 26 очков. По 28 имеют «Спартак-2» и «Нижний Новгород», которые расположились на 2 и 3 местах. У лидера этого сезона «Оренбурга» - 29 очков.

Так близко к «горожанам» самарцы смогли подобраться из-за затяжной серии ничьих у «Оренбурга». Подопечные Марцела Лички не могут выиграть уже пять матчей подряд.

На очереди игра с «Текстильщиком»

Ворваться в тройку лидеров «Крылья» могут уже в эту пятницу. Именно на 9 октября назначен 14 тур ФНЛ. Выездной матч самарцев с ивановским «Текстильщиком» откроет программу тура. Он начнется в 15:00 по самарскому времени.

Пока под вопросом участие в матче нападающего «Крыльев» Егора Голенкова. Футболист сейчас восстанавливается после травмы.

- Он пока не тренируется, - рассказал о состоянии Голенкова главный тренер «КС» Игорь Осинькин. - Две игры выходил на замену и не на такое уж большое время – 20-30 минут, в Нижнекамске его даже обратно заменили. И за это небольшое время он получил травму приводящей мышцы. Она у него уже оперированная, неоднократно. Это слабое место. Вроде бы чего-то сверхсерьезного нет, но решили дать паузу побольше, чтобы он залечил травму.

«Зиньковский усилит «Химки»

Вышла очередная серия сериала с уходом Антона Зиньковского из «Крыльев Советов». Как и положено любому затянутому сериалу, в ней нет ничего конкретного. На этот раз спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сказал sport24.ru, что переговоры по 24-летнему полузащитнику «КС» ведутся и что Зиньковский усилит подмосковную команду.

- Пока сложно комментировать, мы его не подписали. Мы его хотели бы, рассматриваем Зиньковского как футболиста, который может усилить «Химки». Но пока ничего конкретного нет. Переговоры ведутся, мы в этом направлении работаем, - цитирует спортивное издание Дмитрия Ульянова.

Ранее сообщалось, что «Химки» рассматривают не покупку Зиньковского, а его аренду. Также в подмосковный клуб может перебраться защитник «Крыльев» Никита Чернов.

Паул Антон вернулся в Румынию

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Паул-Виорел Антон определился с новым клубом. 29-летний румынский защитник вернулся на родину. Теперь он будет выступать за бухарестское «Динамо», за которое играл с 2015 по 2016 год.

Контракт Антона с «красными псами» рассчитан на два года.

За «Крылья» полузащитник выступал с 2018 по 2020 год. Самару он покинул после того, как «КС» вылетели в ФНЛ.

Некогда грозное бухарестское «Динамо» сейчас идет на 12 месте в чемпионате Румынии. Прошлый сезон красно-белые завершили в шаге от вылета – на предпоследнем месте.