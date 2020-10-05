«Газпром нефть» поставит еще больше масел предприятиям Самарской области

Ассортимент продукции предприятия включает 700 наименований смазочных материалов для всех индустриальных секторов. Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения смазочных материалов. Документ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Самарская область — один из важнейших индустриальных центров России, в котором работают предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения, сельского хозяйства, аэрокосмической, легкой, пищевой промышленности и многих других отраслей, - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. – В рамках программы импортозамещения «Газпром нефть» обеспечивает смазочными материалами и другой высокотехнологичной продукцией свыше тысячи компаний региона. И мы, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии этого сотрудничества».

Стороны договорились последовательно проводить политику по расширению применения российских масел и других технических жидкостей. В ближайшее время «Газпром нефть» совместно с Министерством промышленности Самарской области определит потребности предприятий региона в смазочных материалах, обеспечит научно-техническую поддержку при выборе масел с учетом уникальных требований каждого из предприятий.

Оператором соглашения выступает «Газпромнефть-смазочные материалы». Ассортимент продукции предприятия включает 700 наименований смазочных материалов для всех индустриальных секторов. Смазочные материалы компании имеют необходимые допуски и разрешения крупнейших мировых производителей автомобильной техники и промышленного оборудования. В рамках действующих соглашений предприятие обеспечивает прямые поставки высокотехнологичных масел в адрес муниципальных и региональных предприятий в более чем 30 российских регионах.