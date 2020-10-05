Платье «с огоньком»: юная воспитанница интерната под Самарой вышла в финал конкурса Валентина Юдашкина

Эскиз платья от Ольги Колоколовой пришелся по душе Валентину Юдашкину

Юная воспитанница чапаевского интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, участница юнармейского отряда «Гардемарины» Ольга Колоколова вышла в финал конкурса Валентина Юдашкина «Создай свой стиль». Работа девочки вошла в топ-10 эскизов, одобренных известным кутюрье, и теперь мэтру предстоит оценить само платье.

Платье-бутон, огоньки-тычинки

Конкурс «Создай свой стиль» был организован одним из столичных благотворительных фондов и всемирно известным кутюрье Валентином Юдашкиным. Это главная площадка, на которой дети, оставшиеся без попечения родителей, могут реализовать свои таланты дизайнеров одежды и модельеров. Ежегодно на конкурс поступают работы от сотни ребят. В этом году решили попытать счастья и в чапаевском интернате.

- Наши воспитанники имеют ограниченные возможности по интеллектуальному развитию, но очень развиты творчески, тонко чувствуют красоту и умеют ее выразить, - рассказывает журналисту «КП-Самара» директор ГКОУ для детей-сирот Чапаевска Наталья Калабекова. – Поэтому когда мы предложили ребятам поучаствовать в конкурсе, на призыв сразу откликнулась наша воспитанница, ученица 9 класса Ольга Колоколова.

Тема конкурса звучала как «Мода будущего», но Оля с преподавателями решила сделать акцент на классический элегантный силуэт, представив эскиз платья «Вальс цветов». Верх платья напоминает два лепестка, юбка – бутон тюльпана. Но главной «фишкой» должно стать оформление: платье распишут акриловыми краскам и украсят огоньками-тычинками.

Ольга Колоколова не только хорошо шьет, но и активно участвует в жизни отряда Юнармии

В первом этапе конкурса участвовали эскизы будущих нарядов. Знаменитый кутюрье оценил работу юной жительницы Самарской области и включил ее в десятку финалистов. И в Чапаевске закипела работа – ведь во втором этапе конкурса должны участвовать уже сшитые наряды. Сейчас само платье уже готово, осталось расписать его красками и украсить огоньками.

Победители конкурса примут участие в Неделе моды в Москве. Но Оля Колоколова признается: даже само участие в таком конкурсе и тем более выход в финал приближают ее к мечте – открыть собственное ателье.

- Я очень люблю шить, - признается девочка. – Мечтаю получить профильное образование и открыть собственное ателье, шить одежду для детей. Меня вдохновляет все красивое, и я хочу дарить эту красоту людям.

«Поддерживают всем отрядом»

Ольга Колоколова – девочка яркая и неординарная. Педагоги в один голос твердят: вот закончит Оля девять классов, выпустится из интерната – и кто тогда будет главным заводилой во всех школьных делах? Девочка не только шьет, но и с удовольствием участвует в работе местного юнармейского отряда «Гардемарины» (создан под патронажем СРОО участников боевых служб ВМФ «Центр военно-патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ»).

Оля признается - юнармейская форма ей по душе

- Наш отряд работает с 2016 года, Оля вступила в него в 2017-м, - рассказывает руководитель отряда Екатерина Детина. – Мы занимаемся не только физической подготовкой, но и духовно-нравственным воспитанием и социальной работой, помощью ветеранам. Например, именно наш отряд стал инициатором всероссийской акции «Нет брошенных могил»: ребята сами предложили ухаживать за заброшенными захоронениями солдат ВОВ, и эту идею подхватили отряды Юнармии по всей стране. Оля Колоколова активно и охотно участвует в жизни отряда, успешно защищает честь отряда и интерната на соревнованиях по волейболу и легкой атлетике. В конкурсе модельеров она участвует впервые, и ее поддерживает весь отряд.