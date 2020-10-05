Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 5 октября 2020

В Суздале летом было много туристов, а сейчас режим ужесточается

Коронавирус в Суздале

Количество заболевших: 163

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Владимирской области подтвердились 54 новых случая коронавируса, из них в Суздале - один человек. Режим самоизоляции для граждан старшего возраста - тем, кому уже исполнилось 65 лет - продлен до 18 октября. Туристов старшего возраста также просят отложить путешествия, чтобы не рисковать своим здоровьем. Местных жителей старшего поколения просят не выходить на улицу без особенных оснований. При этом они могут обращаться за медицинской помощью, выгуливать животных, но не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайшие магазин и аптеку.

Кроме того, в магазинах, музеях, во всех социальных объектах можно находиться только в масках или респираторах. Также без маски нельзя ездить в такси и общественном транспорте.

Музеи в регионе работают, действуют ограничения по числу посетителей и тех, кто отправляется на экскурсию. Поддержка в виде компенсационных выплат для медиков действует до 2022 года.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Количество заболевших: 404

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

Коронавирус в Ростове Великом

Количество заболевших: 482

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области на данный момент зафиксировано 8874 заболевших. Умерли 47 человек. В регионе действуют некоторые меры по предотвращению распространения вируса: людей старше 65 лет просят по возможности оставаться дома, туристов такого возраста также просят отложить путешествия. Работодателей попросили максимальное число сотрудников перевести на удаленку. Масочный режим остается обязательным во всех общественных местах. Губернатор Ярославской области отметил, что жесткие меры будут неизбежны, если ситуация продолжит ухудшаться. Поэтому каждый житель должен нести ответственность за свое поведение.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Количество заболевших: 2377

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Московской области ужесточаются правила борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Директорам школ и колледжей рекомендовано с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года всех отправить на каникулы. При этом секции и кружки работу продолжают, детские сады работают в штатном режиме.

Жители Подмосковья активно делают прививки от гриппа, процедура бесплатна и занимает около 15 минут.

Также работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников, жителям старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и как можно меньше передвигаться по улице с целью развлечься. Туристам также советуют поездки отложить. Масочный режим является обязательным.

Коронавирус в Костроме

Количество заболевших: 2543

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в регионе нашли 65 человек с коронавирусом. Больше половины - в областной столице. В регионе сейчас создают резерв коек для лечения больных с ковид. Медиков, работающих с коронавирусом, продолжат поддерживать. На предприятиях, в музеях, в ресторанах еще больше усиливают входной контроль с измерением температуры. Масочный режим в области очень строгий. Губернатор также попросил обязательно исполнять санитарные рекомендации родителей школьников.

Коронавирус в Иваново

Количество заболевших: 3459

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: 14 дней

За последние сутки в регионе заболели 65 человек, 39 из них в областном центре. Сейчас в Иваново действуют требования по самоизоляции для приезжих: нужно либо сидеть в изоляции 14 дней, либо сделать тест на коронавирус за свой счет. Это требование не действует для тех туристов, кто прибыл речным транспортом по турпутевкам.