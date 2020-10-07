Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 7 октября 2020 года

Пока любимые туристами достопримечательности и музеи городов Золотого кольца открыты для посещения Фото: Евгений ВАСИН

Ситуация с заболеваемость коронавирусом остается напряженной по всей стране, и города Золотого кольца - не исключение. Хотя требования по самоизоляции жителей городов и приезжих туристов в большинстве случаев не обязательны, лучше понимать, что опасность заражения остается достаточно серьезной, поэтому лучше соблюдать меря предосторожности. В большинстве городов Золотого кольца действует масочный режим, за отсутствие средств защиты можно поплатиться штрафом. Тем не менее, вся туристическая инфраструктура сейчас работает, и у приезжих есть реальная возможность прекрасно провести в городах Золотого кольца волшебные дни золотой осени.

Коронавирус в Суздале

Количество заболевших: 168 (+3)

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет, если вам не 65+

Уровень заболеваемости коронавирусом во Владимирской области, к сожалению, растет, и темпы его не снижаются. За минувшие сутки был подтвержден диагноз COVID-19 еще у 60 жителей региона. В том числе трое новых больных обнаружились в маленьком Суздале, поэтому здесь лучше соблюдать меры коронавирусной безопасности. Кроме подтвержденного коронавируса в больницы обращается достаточно много пациентов с ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Городок по-прежнему открыт для туристов, работают кафе, гостиницы, музеи. Однако общественных местах лучше соблюдать масочный режим, иначе можно поплатиться рублем – полицейские уже начала штрафовать нарушителей режима санитарной безопасности.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Количество заболевших: 404 (+0)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

Коронавирус в Ростове Великом

Количество заболевших: 489 (+7)

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области число заболевших коронавирусом растет. За минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 58 жителей региона, это на четыре человека больше, чем накануне. А выздоровело и выписано было всего 55 человек. На этом фоне радует обстановка в Переславле-Залесском – уже второй день подряд здесь нулевой прирост новых заболевших. А вот в Ростове Великом обнаружилось сразу семеро новых инфицированных. Общее число зараженных в регионе достигло 8932 человек, еще 2106 находятся на карантине.

Вся туристическая инфраструктура пока работает – гостиницы, музеи и кафен приним ают посетителей. Однако помните, что в Ярославской области действует очень строгий масочный режим, а региональные власти всерьез задумываются о введении дополнительных ограничительных мер. Так что лучше не провоцировать правоохранителей и надевать маски в общественных местах.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Количество заболевших: 2463 (+47)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 347 новых случаев заболеваемости COVID-19. Это на 8 человек больше, чем накануне. При этом небольшой Сергиев Посад - в лидерах по приросту суточной заболеваемости – здесь найдено больше всего заболевших за минувшие сутки в Подмосковье. Поэтому несмотря на то, что все туристические объекты, отели, кафе, музеи в городе работают, приезжим лучше не пренебрегать мерами безопасности, обрабатывать руки антисептиком и носить маски. Тем более, что за их отсутствие вполне можно поплатиться рублем.

Коронавирус в Костроме

Количество заболевших: 2577 (+34)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

Вторые сутки подряд в Костроме выявляют по 65 новых заболевших с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них в самой Костроме – 34 новых больных, 200 человек находятся в стационарах. Тем не менее, все туристические объекты, музеи, рестораны, большие и маленькие отели работают в полном объеме, всем приезжим в Костроме традиционно рады. Однако все-таки порекомендуют перед отправлением в Кострому сделать прививки от гриппа, а по приезду попросят надевать маски в общественных местах.

Коронавирус в Иваново

Количество заболевших: 3534 (+30)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка об отсутствии COVID-19.

В Ивановской области ужесточаются антикоронавирусные меры. Это неудивительно – число заболевших растет. За минувшие сутки число зараженных выросло на 67 человек и достигло показателя в 9081 больных. Правда, 7127 из них уже выздоровели.

Заботясь о здоровье наиболее уязвимой категории населения, власти Ивановской области возобновили работу волонтерского штаба «МыВместе», оказывающего помощь пожилым. Также в Иваново закрыли на карантин шесть детских садов за сутки.

Строгие требования антикоронавирусной безопасности придется соблюдать и туристам. Кроме ношения масок в общественных местах приезжим придется предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. В противном случае придется соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Исключение ивановские власти готовы сделать только для организованных туристических групп, приплывающих на круизных теплоходах, и для командировочных.