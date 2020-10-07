Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020: прогноз на матч 14 тура ФНЛ

Букмекеры не верят, что хозяева смогут обыграть самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 14 тура ФНЛ Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020 – 0:2.

14-ый тур ФНЛ начнется с матча в Ярославле, где при пустых трибунах ивановский «Текстильщик» примет «Крылья Советов». После 13 туров команды находятся в разных частях турнирной таблицы лиги: самарцы четвертые и в одной победе от первого места, команда из Иваново – на 15-ом месте.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Крылья» фавориты предстоящей встречи. «Барселона» ФНЛ не проигрывает уже семь матчей в лиге и стремительно (хотя и с осечками, как в матче с «Нефтехимиком») поднимается к зоне прямого выхода в РПЛ, где, по мнению болельщиков и руководства, а также по уровню бюджета и подбору игроков, и должна быть. После ничьи в Нижнекамске со счетом 1:1 «Крылья» разгромили ставропольское «Динамо» в Кубке России 4:1 и без особых проблем обыграли крепкую «Аланию» в ФНЛ 2:0. А до этого были две крупные победы над брянским «Динамо» 7:0 и омским «Иртышом» 4:0.

Даже на фоне обысков на базе «Крыльев», самарцы должны брать три очка, которые в случае осечки кого-то из конкурентов отправят их в топ-3 ФНЛ.

Не помогут зелено-бело-синим в этом матче Мехди Зеффан и Иван Ломаев. Первый отправился с расположение сборной Алжира, второй вызван в молодежную сборную России. Вряд ли стоит ждать и появления травмированных Максима Канунникова, Максима Карпова и Сафаа Хади. Все остальные футболисты «КС» должны быть в строю.

«Текстильщику» в этом матче остается надеяться только на удачу. В последнее время дела у ивановской команды не вяжутся. Да, была крупная победа в Кубке над белгородским «Салютом» 3:0, но кроме этого – подряд четыре поражения в ФНЛ. Причем проиграл «Текстильщик» вчерашним соперникам «КС» брянскому «Динамо», «Нефтехимику» и «Алании», а также «Спартаку-2».

Букмекеры совсем не верят в победу хозяев. На викторию «Текстильщика» дают коэффициент 10.5. Коэффициент на победу «Крыльев» - 1.4 – 1.5. На ничью – 4.9 – 5.

«Крылья» без проблем расправятся с «Текстильщиком». Скорее всего, матч закончится не разгромом, но уверенной победой самарцев с перевесом в два мяча.