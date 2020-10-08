Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 8 октября 2020 года

Некоторые города Золотого кольца в лидерах по заболеваемости в своих регионах

С наступлением прохладной погоды ситуация с коронавирусом в России в целом и в городах Золотого кольца становится сложной. Туристов туда по-прежнему зовут, но не забывают при случае штрафовать за несоблюдение действующих там мер предосторожности. Конечно, соблюдать самоизоляцию уже в целом никто не просит и перемещаться везде можно свободно, но маску при осмотре достопримечательностей порой надеть придется, а где-то, возможно, даже и перчатки. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золтого Кольца на 8 октября 2020 года.

Коронавирус в Суздале

Количество заболевших: 168 (+0)

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет, если вам не 65+

Во Владимирской области за сутки было выявлено 57 новых случаев заражения, а общее число достигло 7 657. В Суздале новых случаев не было. В регионе также отмечают большое количество пациентов с ОРВИ и пневмонией. Поэтому защищаться стоит не только от COVID-19, но и от других вирусных заболеваний.

В Суздале беспрепятственно пускают туристов, можно посещать достопримечательности и ходить по кафе и ресторанам, но за несоблюдение масочного режима в общественных местах можно поплатиться рублем.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Количество заболевших: 413 (+9)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

Коронавирус в Ростове Великом

Количество заболевших: 490 (+1)

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за сутки выявлено 65 новых случаев коронавируса, всего 8 997 заразившихся. При этом выздоровело 98 жителей региона. В регионе госпитализировано 783 пациента. В последние сутки в Переславль-Залесском выявили девять новых случаев, что в целом немало относительно общего числа. Ранее несколько дней новых больных вовсе не находили. Всего один заболевший добавился в Ростове Великом после семи новых случаев днем ранее.

В Ярославской области пока только задумываются о введении более жестких мер, поэтому лучше туда отправляться сейчас – следующая такая возможность может представиться лишь весной, если вдруг решат снова ввести жесткие ограничения и закроют все объекты туристической инфраструктуры.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Количество заболевших: 2507 (+44)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Московской области за сутки добавилось 395 заболевших, из них 44 – в Сергиевом Посаде. Это значительно больше, чем днем ранее. В Сергиевом Посаде уже который день фиксируется больше всего заразившихся в Подмосковье. Пока туристическая инфраструктура работает, но при действующем раскладе ситуация может измениться в обратную сторону. Как и в других городах Золотого кольца, без средств защиты можно получить штраф.

Коронавирус в Костроме

Количество заболевших: 2620 (+43)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Костромской области за сутки добавилось 64 новых заразившихся, при этом большая часть из них – 43 – в Костроме. Несмотря на лидирующие позиции по заболеваемости, в городе готовы принимать туристов, но не с распростертыми объятиями – попросят одеть маску, да и дистанцию соблюдать не помешает. Туристические объекты пока работают, но при дальнейшем росте заболевших могут взять паузу.

Коронавирус в Иваново

Количество заболевших: 3568 (+34)

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка об отсутствии COVID-19.

Иваново остается лидером региона по количеству выявляемых больных – за сутки добавилось еще 34, а общее количество превышает 3,5 тысячи. В других городах области ситуация значительно проще, что заставляет власти реагировать. Принято решение сделать из седьмой горбольницы ковидный госпиталь, а ранее в департамент здравоохранения даже объявляли о начале второй волны.

Неудивительно, что приезжих хоть и готовы допустить к достопримечательностям, но все-таки при въезде в город попросят справку об отсутствии ковида. А если справки нет, но вирус найдут – посадят на 14-дневную изоляцию. Исключения по справкам готовы сделать для круизных групп.