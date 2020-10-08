«Губит людей не пиво, а грязные шланги и закуска»: откровения продавщицы «разливайки» о «настоящем пенном»

Посетителей "разливаек" может ждать сюрприз. Или нет Фото: Влад КОМЯКОВ

- В бутылочном пиве ничего живого, консерва бездушная, - клиент перед стойкой разливается соловьем, пытается произвести впечатление на девиц рядом. Те хлопают накрашенными глазищами, а я цежу ему в пластиковую бутылку два литра «фирменного» и еще литр «пшенички» и про себя ухмыляюсь. Что ж, красавчик, в нашем пенном «живого» ты найдешь достаточно!

БЕРЕГИТЕСЬ «СЛИВА»

Меня зовут Катя, я уже лет пять работаю в пивной «разливайке», прошла, что называется, огонь, воду и медные трубы пьяных компаний. Недавно опять осталась одна – очередную сменщицу выгнали за алкоголизм. Это и правда непросто – не пить, если рядом все время алкоголь. Но я к пиву равнодушна. Поэтому очень веселят вопросы от рафинированных дядечек: мол, девушка, чего посоветуете? Не исключено, что вам предложат пиво, срок годности которого заканчивается, его же скорей продать надо. Слова, конечно, другие подберут, типа: «новинка», «только у нас», «приятная кислинка во вкусе».

Контингент у нас более-менее приличный примерно до 21.00. Потом начинают местные алкоголики подтягиваться. их сразу видно. Обычно они не страшные, к тому же у нас тревожная кнопка есть. От пива люди так, как от водки, не буянят. Да ну я и сама не слабачка - попробуйте 30-килограммовые кеги потаскать! Мужиков-то у нас нет.

В целом у нас все без обмана: воду в кеги мы не льем - это все какие-то безумные страшилки. Кеги приходят закрытые, под давлением. Мне, чтобы что-то там нахимичить, нужно было бы физику лучше в школе учить. Есть, правда, одна схема у непорядочных разливайщиц – могут слив (то, что остается после «спускания» газа из крана) подсунуть уже «припившему» завсегдатаю. Мол, налитая бутылка осталась, клиенту денег не хватило. Тот забирает, а продавец себе деньги в карман.

Спирт мы в пиво тоже не добавляем, если бы у меня был спирт, я бы нашла ему более выгодное применение. Главное, чего вы должны бояться, что вам нальют дешевое пиво под видом более дорогого. У нас все краны вперемешку, и что там за кега стоит, вы никогда не увидите. Мало тех, кто действительно знает вкус и разбирается в сортах, этим и пользуются хитрые продавцы. Наливают напиток за 50 рублей литр тем, кто покупает за 120. А несведущие клиенты пьют и нахваливают.

Главное узнать,как часто моют оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

РАССАДНИК ЗАРАЗЫ - ШЛАНГИ

Пиво мы недоливаем. Причем вполне официально. По технологии иначе не получается. Все бутылки стандартного объема, до горлышка в них никто лить не будет. Можете ходить со своей тарой, конечно. Но у нас, например, стоит объявление, что в свою тару не наливаем. Есть санитарные требования, которые нужно соблюдать. А вдруг вы свою бутылку отравой помыли, а мы потом виноваты будем!

Настоящая кладезь микробов - это краны и шланги. Их по-хорошему мыть нужно несколько раз в день специальными средствами, после каждой кеги чистить все оборудование. Но не все это делают. Бактерий там миллион. И в большинстве случаев именно они виноваты в неприятных ощущениях после «употребления». Как защититься? Да никак. Ведь не проверишь, помыл сотрудник шланги или нет. Есть заведения при пивоварнях, где люди делом увлечены и все делают по-честному. Но поручаться за всех не берусь.

НЕ ГОНИСЬ ЗА «ЭКСКЛЮЗИВОМ»

Самое безопасное пиво, на мой взгляд, – прозрачное, фильтрованное. Но сделать его непросто. Часто многие мутные сорта – это просто технологический брак. В них могут быть недобродившие дрожжи, которые продолжат свое брожение уже у вас в желудке. По правилам кеги должны храниться в прохладе, но эти требования тоже соблюдают не все. И пиво у таких недобросовестных предпринимателей портится уже до того, как его откроют. И опять та же схема – мало кто в оттенках разбирается.

Требовать отстоя пены уже не надо Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У меня есть завсегдатаи, кто уверяет: мол, бутылочное пиво того же сорта совсем другого вкуса. Они-то думают, что дело в консервации, но, возможно, дело в том, что оно просто свежее и технологически правильное.

Плохая новость для тех, кто любит быть «не как все». Предпочитаете эксклюзив – есть вероятность, что будете пить пропавшую кислятину. Все просто: у пива в кеге есть свой срок годности, и, если этот сорт не пользуется спросом, значит, пиво в упаковке киснет. А менять полную кегу никто не будет. И если весь район пьет «Жигуль», а вы «Крушовице», то в бутылке вас может ждать невкусный сюрприз. Кстати, вернуть покупку будет непросто: а докажите, что вот этот кисловатый привкус – не особенность букета? Меня, например, переспорить никто не смог. Поэтому не выпендривайтесь – берите то, что все.

КОЛБАСУ ПРОТИРАЕМ УКСУСОМ

Закуску покупать в «разливайках» я не рекомендую. Во-первых, все эти сопутствующие товары могут долго лежать. Рыба, кальмары, колбаски сушеные, сырокопченые, мясо вяленое – все это покупается оптом. Чтобы выглядели закуски более аппетитно на витрине, их можно смочить водой. Еще помогает, если в начале смены их уксусом протереть. Сыр копеечный – то же самое.

Сухарики и вот этот модный сейчас лаваш высушенный – чаще всего просто старый хлеб. Фисташки в «разливайках» я бы не советовала, там много пустых. А арахис в глазури тоже хранится долгими месяцами в открытом виде, полезного в этом мало. Я помню, как во время чемпионата мира к нам заходили иностранцы. Меня удивило, что они пьют практически без закуски. Просили соленые палочки и иногда сухари. А наши наберут мешок чипсов и жалуются потом: от пива толстею. Это не от пива, это от обжорства.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Соль в закусках убивает»

Диетолог Елена Савельева:

- Пиво имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови, в сочетании с солью оно разрушает мелкие сосуды. Но еще страшнее закуски. В основном предлагаемые снэки к пиву очень опасны. Они содержат много соли, а это вредно для сосудов и для желудка. Даже морепродукты, буквально «замаринованные» в соли, теряют большую часть своей пользы. Все знают о вреде чипсов - в них много трансжиров, и в сочетании с алкоголем они превращаются в «залповый удар» по сердцу, сосудам, поджелудочной железе. А сухарики вообще прямой путь к ожирению.

БУКВА ЗАКОНА

А их вообще проверяют?

«Разливайки» по закону могут относиться к пивным магазинам или барам, если здесь есть столики и туалет. Первые могут работать только до 22:00 - 23:00, вторые хоть круглосуточно. Последние как раз и раздражают соседей, но поделать с ними что-то трудно. Выселить из многоквартирного дома официально могут только пивнушки с площадью помещения меньше 50 кв. м, остальные, если соблюдают все требования закона, могут работать. Проверяют их раз в три года или внепланово - по жалобам. Найдут несертифицированное пиво – конфискуют, нарушили СанПиН – штраф 20 тыс. рублей. Полмиллиона могут потребовать у владельца, если из-за еды или алкоголя кто-то серьезно отравится или умрет, но это происходит не так часто. Также с проверкой может прийти полиция или МЧС, так что, если столкнулись с нарушением закона, смело жалуйтесь в региональные представительства этих ведомств.

Внимание! Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью!