Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура ФНЛ

Игра начнется в 15:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Программу 14 тура Футбольной национальной лиги откроет матч с ностальгической вывеской – «Текстильщик» - «Крылья Советов». Игра пройдет, правда, не в Иванове, а в Ярославле, а зрители не смогут увидеть матч вживую, только в трансляции.

После 13 туров хозяева предстоящей встречи идут на 15-ом месте с 16 очками в активе. У «Крыльев» ситуация куда лучше – они четвертые с 26 очками. От «Спартака-2» и «Нижнего Новгорода», которые идут на втором и третьем местах, самарцы отстают на два очка, а от лидирующего «Оренбурга» - на три.

«КС» не проигрывают в ФНЛ семь матчей подряд, шесть из которых закончились победами. У «Текстильщика» же серия поражений в ФНЛ, которая тянется с 19 сентября. Ивановская команда проиграла подряд четыре встречи. Немного подсластила пилюлю крупная победа в Кубке России над представителем ПФЛ белгородским «Салютом» 3:0, которая затесалась между поражениями.

Статистика личных встреч

За всю историю противостояния этих команд «Текстильщик» еще никогда не обыгрывал «Крылья Советов». Из 11 матчей в восьми тогда еще куйбышевцы выходили победителями, еще три встречи закончились вничью.

Примечательно, что в новейшей истории команды еще ни разу не встречались – все матчи приходятся на советское время. Последний раз команды играли друг против друга в августе 1974 года. Тогда в Куйбышеве «Крылья Советов» обыграли «Текстильщик» 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020

Самарцы – безусловные фавориты предстоящей встречи.

Время начала матча Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

Прямая трансляция матча Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020

В прямом эфире игру покажет «Яндекс эфир». Трансляцию встречи смотрите также на сайте samara.kp.ru.