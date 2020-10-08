Сами не умрут, но убить могут: почему я нетерпим к ковид-диссидентам

COVID-19 продолжает "косить" людей, но некоторые отрицают его существование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди моих личных знакомых и друзей (только о ком я знаю) на сегодня уже почти два десятка тяжело переболевших, несколько из них - ОЧЕНЬ тяжело и пятеро умерших.

В мире официальное число жертв коронавируса фактически за полгода перевалило за первый миллион. А ведь в ряде стран (Иран, Северная Корея, Беларусь, Россия...) статистика занижается в разы - вплоть до десятков раз.

Вчера умер мой коллега и хороший друг. И убил его не только вирус.

В среднем «эстафета» передачи вируса занимает неделю на одного зараженного. С момента, когда стало понятно, с чем мы имеем дело (31 декабря 2019 года, когда Китай сообщил в ВОЗ о новом вирусе и угрозе пандемии), прошло 42 недели.

То есть в цепочке заражений, приведшей к инфицированию каждого нового больного сегодня, было примерно 40-50 человек. Достаточно было ОДНОМУ из них не заразиться самому или не заразить следующего (надеть маску, вымыть руки, не переться на парад или на маникюр, сделать один шаг в сторону от другого человека, взять больничный, почувствовав недомогание), и Алексей сейчас был бы жив.

Какое отношение к этому имеют люди, пишущие в соцсетях сейчас «ни за что не надену намордник», «все это политика», «им просто надо маски продать», «от гриппа умирают (якобы) больше», «ну и дышите сами углекислым газом», «на масках собираются и размножаются микробы», «все болеют из-за психосоматики» и прочий бред? Ведь неизвестно, заболел ли кто-нибудь и умер из-за действий этого конкретного персонажа.

На Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией, и преступником был признан каждый член этой организации - по факту членства. Документировано, что эсэсовцы (исключая фронтовые части) за 5 лет убили около 4 миллионов человек.

Коронавирус за полгода (пандемия как таковая началась в марте) убил уже более миллиона. И продолжает убивать все быстрее и быстрее.

В Китае и других странах ЮВА, где корона-диссиденты не обнаруживаются в принципе, заболеваемость и смертность от ковида сведены к статистической погрешности. А ведь можно было так и в остальном мире!

То есть основная масса заболевших и умерших в мире на коллективной совести этих идиотов, в том числе и находящихся у власти, как Лукашенко, и «рисующих» статистику, и не вводящих своевременно карантин, но и «простых людей», плюющих на здравый смысл, игнорирующих элементарные правила и репостящих дебильные корона-диссидентские картинки и видео.

На их же совести - и перегруз больниц, и смерти медиков, и вынужденные жесткие ограничения экономики, и прекрасный повод для диктаторов закручивать гайки.

Воистину - «простота хуже воровства»!