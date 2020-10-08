Свежие новости о «Крыльях Советов» на 8 октября 2020: обыски в клубе и новая серия в сериале с уходом Зиньковского

Сейчас правоохранители проверяют работу Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области с 2017 по 2019 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Как гром среди ясного неба в новостной повестке появились сообщения об обысках в «Крыльях». Однако и кроме них есть о чем поговорить. Например, появился фаворит в борьбе за Антона Зиньковского. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 8 октября 2020.

Куда-то пропали 12 млн рублей

Главная тема последних дней – обыски в «Крыльях». Правоохранители проверяют деятельность Фонда поддержки и развития Самарской области с 2017 по 2019 год. Ранее сообщалось, что под подозрением бывший глава фонда Игорь Поваров.

В СК возбудили уголовное дело из-за мошенничества. В нем фигурируют 12 млн 300 тысяч рублей.

Известно, что Поваров не задержан. У него были следователи, они изъяли ноутбук, однако никаких обвинений официально ему не предъявили.

- Действительно, сейчас идут проверки деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области трехлетней давности. У нас запросили информацию. Мы ее предоставили. Хочу отметить, что эти проверки никак не касаются работы клуба и деятельности фонда в настоящий момент времени и никак на них не влияют. Мы продолжаем работать, - прокомментировал события корреспонденту «КП-Самара» гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий.

Может быть, дело в агентах?

Дело может быть еще и связано с агентами. По крайней мере, в этом уверяет источник «Чемпионата». При этом, по словам источника, после смены руководства «Крыльями» управляют те же люди, что и раньше.

Именно из-за этих людей и некомпетентного управления клубом самарская команда с очень хорошим бюджетом находится постоянно между Премьер-лигой и ФНЛ.

Дыра в бюджете

Своим мнением по поводу обысков поделился и в прошлом известный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин.

- Немного приболел (не беспокойтесь), оттого нерегулярно сплю и вот в ночи набрел на слегка лежалую новость об обысках в «Крыльях Советов». Вот интересно, что там можно искать. В прошлом году самарская дума констатировала такую прорву безвозвратно угашенных денег, что найти при обыске в «Крыльях» можно только то же самое, что нашли когда-то в тюрьме Шоушенк в камере Энди Дюфрейна, прямо за портретом Риты Хейуорт. Вот только мизансцена другая. Все ж знают об этой дыре в стене, ой, бюджете. Поэтому вместо напряженного взгляда внутрь дыры люди просто делают вид, что стена целая, все норм, немного еще ходят по помещению и выходят наружу, ничего не найдя, - написал Уткин в своем блоге.

«Крыльям» не помогут шесть футболистов

Пока правоохранители разбираются, был ли какой-то криминал, связанный с «Крыльями», команда готовится к следующему туру ФНЛ. Уже в пятницу, 9 октября, подопечные Игоря Осинькина сыграют в Ярославле с ивановским «Текстильщиком». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени.

Не помогут «Крыльям» в этом матче стазу шесть футболистов. Иван Ломаев и Мехди Зеффан отправились в расположения молодежной сборной России и сборной Алжира соответственно. Раду Гынсарь, Сафаа Хади, Максим Канунников и Егор Голенков травмированы.

«Краснодар» фаворит в борьбе за Зиньковского

А вот Антон Зиньковский, судя по всему, с «Текстильщиком» сыграет. Однако сериал с его уходом продолжает тянуться. На этот раз «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» может в ближайшее время подписать полузащитника «Крыльев». На хавбека претендуют еще три клуба – московское «Динамо», «Сочи» и «Химки», однако «быки» ближе всех к трансферу.