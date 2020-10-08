«Я и не знала, что она поет!»: мама 12-летней Ани из Тольятти рассказала, как ее дочь попала на шоу «Ты супер!»

12-летняя Аня из Тольятти покорила жюри. Фото: личный архив героев публикации

12-летняя Аня Кузнецова из Тольятти покорила жюри проекта «Ты супер!» на НТВ и вышла в полуфинал. Пронзительное и проникновенное исполнение песни «Пташечка» не оставило равнодушным никого – все четверо судей единодушно нажали на заветную зеленую кнопку. Аня теперь активно готовится к полуфиналу и купается в зрительской любви: крошечная принцесса с кудрявыми волосами покорила сердца миллионов телезрителей. Сейчас у девочки есть все: любящие мама, папа и двое обожаемых старших братьев, которые все делают для того, чтобы их маленькая звездочка реализовала себя, а также теплый дом. Но так было не всегда: когда крохе было два годика, она оказалась в социальном приюте, болела. К счастью, уже через полгода ее увидели будущие родители, роднее которых у девочки сейчас нет.

«Не знала, что дочь поет»

- Мы удочерили Анечку, когда ей было 2,5 года, - рассказывает мама Ани Наталья Кузнецова. - Она родилась в неблагополучной семье, оказалась в приюте, а потом стала членом нашей «ячейки общества». Мы никогда не скрывали от Ани, что она приемная, она выросла с этим знанием – в XXI веке спрятать подобную информацию не так-то просто, и мы не хотели, чтобы нашу девочку кто-то мог этим обидеть.

Наталья Кузнецова признается: когда старшие сыновья подросли, они с мужем задумались о том, чтобы усыновить ребенка.

- Я поняла, что в сердце много нерастраченной любви, хотелось кому-то ее подарить. Муж и сыновья меня поддержали, и мы начали оформлять документы, - рассказала она. - Хотели девочку, но, если честно, согласны были и на мальчишку. Документы оформляли долго, пять месяцев. После этого нам сказали: можете приезжать и выбирать ребенка. А как это - выбирать? Мы увидели Анечку один раз, нам вывели ее первой, и я сразу поняла, что она и будет нашей дочкой, других даже смотреть не стали. Взяли благословение у батюшки, дооформили документы и через месяц вернулись, чтобы уже забрать ее домой.

Со старшими братьями малышка поладила сразу - парни в ней души не чают, и это взаимно.

- Через год после того, как мы забрали Аню, я сломала ногу, очень долго и сложно лечилась, не могла ходить. Тогда младший сын взял на себя все заботы о сестре - водил ее в садик, играл, - рассказывает Наталья. - Они были не разлей вода. Старший к тому времени уехал учиться в Москву, да там и остался. Аня к нему очень привязалась, когда после каникул он уезжал на учебу, мы всегда вместе рыдали. И сейчас в конкурсе братья ее очень поддерживают.

Заняться вокалом Ане помог счастливый случай.

- Вокал стал нашей случайной находкой в детском садике, в выпускной группе. Аню «расслышала» музыкальный работник, начала с ней заниматься. Я тогда как раз сломала ногу, довольно долго не появлялась в садике и даже не знала об этом. И вдруг мне звонок: «Ваша дочка завтра выступает, поет на мероприятии в ЗАГСе, приводите». Я изумилась: как это – поет? - продолжает мама.

Столичные эксперты по достоинству оценили пение юной тольяттинки. Фото: личный архив героев публикации

Тогда семья поняла, что у Ани неплохие вокальные данные, их решили развивать. Выбор пал на вокальную студию «Мелодия» в местном Детском Доме культуры и педагога Светлану Вовк. Старший сын Натальи Кузнецовой занимался в ДК танцами, и с успехами вокальной студии она была знакома не понаслышке. Кстати, помимо вокала Аня занимается в театре эстрадного танца, любит кататься на коньках и горных лыжах.

Аня не только поет, но и занимается танцами. Фото: личный архив героев публикации

Подали заявку в последний день

Светлана Вовк признается: когда Аню привели ей на прослушивание, она сразу поняла, что у девочки хороший потенциал.

- Сначала Аня пела в ансамбле, потом стала заниматься сольно, - рассказала Светлана Вовк журналисту «КП-Самара». – Участвовала в разных конкурсах, и небезуспешно. Про шоу «Ты супер!» мы знали, там участвовала и победила другая моя ученица - Диана Анкудинова. Но была одна загвоздка – этот конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей, а Аню удочерили в приемную семью. Мы не были уверены, есть ли у нее основания для участия. В результате все же решились и подали заявку в последний день. И оказалось, что не зря – с мамой Ани связались и сказали, что они подходят под критерии.

Для Ани не впервой участвовать в конкурсах и добиваться в них успеха. Фото: личный архив героев публикации

Начался подготовительный этап – девочку прослушали онлайн, потом попросили подготовить несколько песен для второго этапа.

- У Ани довольно большой репертуар, но для конкурса ей нужно было приготовить другие песни. У девочки высокий голос, она по характеру скромная, добрая, ласковая, поэтому предпочитает в основном лирические композиции, - рассказывает Светлана Вовк. – Судя по тому, какие песни ей предлагали, продюсеры конкурса сначала увидели Аню в образе ретро, но в итоге выбрали «Пташечку».

На подготовку этой песни у Ани было совсем немного времени – около месяца. Несмотря на то что на дворе стояло лето, период отпусков, педагог специально вышла для этого на работу.

- Соперники на конкурсе попались очень сильные, поэтому для нас выход в полуфинал - огромное достижение, - говорит Светлана Вовк. – Сейчас Аня с мамой живет на проекте и активно готовится к следующему этапу конкурса, мы все за нее болеем!

На проекте Аня встретилась с землячкой Дианой Анкудиновой. Фото: личный архив героев публикации

Поддержала Аню Кузнецову и победительница прошлых сезонов шоу «Ты супер!», землячка девочки Диана Анкудинова. Девочки встретились на проекте, где Диана, ныне студентка ГИТИС, выступила в качестве приглашенного гостя.

- Аня, этот конкурс - чудесное приключение для тебя, - написала Диана на страничке в соцсети. - Участие в таком замечательном проекте «Ты супер!», принесет тебе много радостных моментов в жизни. Иди уверенно, стремись к победе! И если даже что-то сложится не так, не расстраивайся, работай над собой и дальше! Ты справишься! Я в тебя верю!

Полуфинал шоу покажут на канале НТВ в конце октября. А пока можно отдать свой голос за Аню в голосовании за приз зрительских симпатий. Голосование проходит тут.