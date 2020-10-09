XIX Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса»: виртуозное мастерство и высший пилотаж вождения

Самаре выпала честь принимать всероссийские соревнования. Фото: Администрация г.о. Самара

Сергей Василенко в трамвайно-троллейбусном управлении работает с 2012 года.

- Мне всегда нравилось управлять большими машинами, крупногабаритными. Случайно увидел объявление о наборе водителей и решил попробовать себя в этой профессии, - рассказывает водитель.

Принятое много лет назад решение оказалось судьбоносным - сегодня Сергей один из лучших на предприятии и отстаивает честь Самары на XIX Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса». Соревнования проходят в нашем городе с 7 по 9 октября. Конкуренция нешуточная: 36 участников из 32 городов России - от Абакана до Ярославля. Все они стали победителями городских этапов, а некоторые уже участвовали и во всероссийских соревнованиях. Так, участник из Ижевска в 2018 году был серебряным призером конкурса профмастерства.

- Главные конкуренты, конечно, хозяева соревнований. Борьба упорная. Многие достойны главного приза и почетного титула, - считает Сергей Пермитин. Торжественное открытие конкурса состоялось на базе самарского троллейбусного депо №3 на улице Фадеева. Приветственное письмо в адрес участников соревнований прислал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

- Сегодня на всероссийском конкурсе водителей троллейбусов собрались лучшие представители профессии. Основная задача - популяризировать ее, показать мастерство. Желаем всем успехов в конкурсе и в решении задач на рабочих местах во благо развития транспортной отрасли, - озвучил послание Сергей Калинин - замминистра. Также отмечено, что роль электротранспорта в жизни городов особенно важна и растет с каждым годом. Он сейчас перевозит до 50% всех пассажиров. И это самый экологичный вид транспорта.

Отметим, что, пока в ряде городов по решению властей прекратилось троллейбусное движение, в Самаре его упразднять не собираются.

- В Самаре 15 троллейбусных маршрутов. Совместно с правительством Самарской области мы обновляем подвижной состав. В 2016 году приобрели 20 единиц техники. В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» одобрена заявка еще на 22 троллейбуса. Это позволит полностью обновить подвижной состав на самых востребованных маршрутах, - отметил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов. - А проводимый в нашем городе финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» очень важен для всех, ведь от подготовленности и мастерства водителей зависят безопасность, ритмичность, качество перевозок и в конечном итоге настроение пассажиров.

На соревнованиях пришлось продемонстрировать как владение теорией, так и практические навыки. В числе заданий - преодолеть полосу препятствий и постараться не уронить «бабушку» - установленную на полу в середине салона троллейбуса кружку, до краев наполненную водой, - так водители в шутку характеризуют этот вид состязаний. Конечно, в повседневной практике фигуры высшего пилотажа вряд ли пригодятся, но в сложной дорожной обстановке помогут не растеряться и справиться с ситуацией. Имя самого грамотного и умелого водителя страны станет известно уже сегодня. Он получит приз в 300 тысяч рублей. За второе и третье место выплатят премии в 150 и 50 тысяч рублей соответственно.