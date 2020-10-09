«Варю пельмени в электрочайнике»: жительница дома с рухнувшей стеной боится, что ее выселят из временной квартиры

Обрушение стены оставило десятки людей без крыши над головой Фото: Альберт ДЗЕНЬ

– Помогите, мы только-только въехали во временную квартиру, а нас уже хотят отсюда выселить! – в панике позвонила в редакцию «КП-Самара» Снежана Опарина, чья квартира пострадала во время обрушения стены дома на ул. Галактионовской, 153. – Отправляют в общежитие около рынка «Норд», а там жить невозможно!

5 сентября жители двух подъездов дома № 153 на ул. Галактионовской и соседних домов № 151А и 151Б в одночасье лишились родной крыши над головой. Из-за проводимых в непосредственной близости от фундамента исторического здания земляных работ стена дома рухнула. По счастливой случайности никто не пострадал, но жить в доме временно стало совершенно невозможно. Сейчас здесь идут восстановительные работы, администрация города отчиталась, что десяткам обитателей дома предоставили временное жилье из маневренного фонда. Однако выяснилось, что с этим не все гладко.

Снежана Опарина с семьей въехали в голые стены, но боятся лишиться и их

Вход с улицы, унитаз вплотную к ванне

Напомним, сначала жителям пострадавших домов предложили квартиры в печально известном поселке Озерный. Люди пришли в ужас – трещины на стенах новых квартир, кое-где отсутствуют трубы отопления – и наотрез отказались переезжать. Тогда департамент имущественных отношений подобрал для вынужденных переселенцев другие варианты. Возможно, не идеальные, но выбор муниципального маневренного фонда не так велик, и люди согласились на предложенные квартиры. Снежана Опарина с сыном, дочерью и внучкой получила жилье на ул. Советской Армии. Придя по названному адресу, женщина была поражена до глубины души.

– Это бывшая подсобка слесарей, у нее даже вход не из подъезда, а с улицы, – рассказала Снежана Опарина журналисту «КП-Самара». – Не знаю, насколько тут тепло будет зимой, пока непонятно. Состояние хорошее, косметический ремонт сделан. Правда, в санузле унитаз стоит вплотную к ванне, хотя площадь позволяла развести их нормально. А еще здесь нет плиты. Приходится готовить в электрическом чайнике. Я приноровилась варить в нем пельмени, сосиски, макароны. Невелико разнообразие – а куда деваться? Плиту сюда пока покупать опасаюсь: почти сразу после того, как мы подписали согласие на переезд в это временное жилье, нам заявили, что мы должны покинуть помещение и переехать в общежитие на ул. Рыльской.

Санузел в бывшей подсобке слесарей, ставшей квартирой для переселенцев

Не прошли по квадратным метрам

Оказалось, что чиновников подвела математика. На Советской Армии у семьи оказалась квартира с площадью комнаты в 18 квадратных метров. А по санитарным нормам на 4-х человек этих метров должно быть не меньше 24-х.

– Нам сказали: съезжайте с Советской Армии, правовой отдел не пропустил нам документы на эту квартиру, по квадратным метрам не проходите, – рассказывает Снежана Опарина. – Мол, поедете в общежитие на ул. Рыльскую, там в общежитии дадим вам две комнаты по 12,5 кв. метров. Я уперлась – не пойду я ни в какое общежитие. У меня внучке три года, и места общего пользования я с незнакомыми людьми делить не буду! Мне говорят: мол, на Галактионовской у вас была коммунальная квартира. Да, коммунальная, но я с этими людьми 30 лет прожила, все благополучные, никаких страхов и рисков, все чисто. А там трехлетнюю – где купать? Как в туалет ходить?

Сейчас Снежана Опарина живет на Советской Армии. Мэрия хранит молчание – женщину не выгоняют, но и не подтверждают право пользования жилплощадью. В таком подвешенном состоянии женщина боится начинать обустраивать квартиру, покупать плиту и мебель – а ну как придут выселять? Правда, настроена она решительно.

- Отсюда поеду только домой, на Галактионовскую, - заявляет она.

Валентина Шведова хочет забрать отца из пансионата, но везти его некуда

«Не знаю, куда везти отца»

Столкнулись со сложностями и другие переселенцы. Жительница злополучного дома Валентина Шведова получила временную квартиру на ул. Гагарина. Обычная однокомнатная хрущевка на первом этаже, казалось бы – не все так плохо. Но, как выяснилось, женщина столкнулась с неразрешимой проблемой.

– Моему отцу 86 лет, он инвалид-колясочник, – рассказала Валентина Шведова журналисту «Комсомолки». – Сейчас он находится в пансионате, однако содержание там недешевое – 40 тысяч рублей в месяц. Мне бы забрать его оттуда, да везти некуда. В этой квартире для колясочника ничего не приспособлено, дверные проемы и санузел не подходят, пандусов в подъезде тоже нет.

Куда обращаться за помощью, Валентина Шведова не знает. Все, что ей остается, – собирать последние деньги на очередную оплату пансионата для больного отца.

ОФИЦИАЛЬНО

«Все получили жилье и матпомощь»

В ответ на запрос «КП-Самара» в мэрии сообщили, что назвать точные сроки окончания реставрации дома на ул. Галактионовской, 153 пока невозможно.

– Данный дом является объектом культурного наследия регионального значения – Дом Кондрата Мартыновича Зорга, 1910-1911 гг. Поэтому все вопросы по обследованию и дальнейшему восстановлению здания решаются в тесном взаимодействии с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. В настоящее время специализированная организация проводит работы по устранению угрозы обрушения с последующей консервацией дома. После получения заключения о техническом состоянии строительных конструкций будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания в целом или отдельных частей. На основании заключения будут разработаны проектно-сметная документация и дорожная карта, согласно которой будет определена стоимость и сроки выполнения работ. Только после восстановления дома жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Гражданам, у которых единственное жилое помещение стало непригодными для проживания в результате этого ЧП, были предоставлены для временного проживания жилые помещения из маневренного жилищного фонда. Квартиры расположены на территории Железнодорожного, Кировского, Промышленного и Советского районов Самары. Все семьи получили материальную помощь.