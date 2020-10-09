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Общество

«Варю пельмени в электрочайнике»: жительница дома с рухнувшей стеной боится, что ее выселят из временной квартиры

Снежана Опарина живет в бывшей подсобке и медлит с покупкой плиты, потому что опасается в любой момент лишиться и этой жилплощади
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Обрушение стены оставило десятки людей без крыши над головой

Обрушение стены оставило десятки людей без крыши над головой

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

– Помогите, мы только-только въехали во временную квартиру, а нас уже хотят отсюда выселить! – в панике позвонила в редакцию «КП-Самара» Снежана Опарина, чья квартира пострадала во время обрушения стены дома на ул. Галактионовской, 153. – Отправляют в общежитие около рынка «Норд», а там жить невозможно!

5 сентября жители двух подъездов дома № 153 на ул. Галактионовской и соседних домов № 151А и 151Б в одночасье лишились родной крыши над головой. Из-за проводимых в непосредственной близости от фундамента исторического здания земляных работ стена дома рухнула. По счастливой случайности никто не пострадал, но жить в доме временно стало совершенно невозможно. Сейчас здесь идут восстановительные работы, администрация города отчиталась, что десяткам обитателей дома предоставили временное жилье из маневренного фонда. Однако выяснилось, что с этим не все гладко.

Снежана Опарина с семьей въехали в голые стены, но боятся лишиться и их

Снежана Опарина с семьей въехали в голые стены, но боятся лишиться и их

Вход с улицы, унитаз вплотную к ванне

Напомним, сначала жителям пострадавших домов предложили квартиры в печально известном поселке Озерный. Люди пришли в ужас – трещины на стенах новых квартир, кое-где отсутствуют трубы отопления – и наотрез отказались переезжать. Тогда департамент имущественных отношений подобрал для вынужденных переселенцев другие варианты. Возможно, не идеальные, но выбор муниципального маневренного фонда не так велик, и люди согласились на предложенные квартиры. Снежана Опарина с сыном, дочерью и внучкой получила жилье на ул. Советской Армии. Придя по названному адресу, женщина была поражена до глубины души.

– Это бывшая подсобка слесарей, у нее даже вход не из подъезда, а с улицы, – рассказала Снежана Опарина журналисту «КП-Самара». – Не знаю, насколько тут тепло будет зимой, пока непонятно. Состояние хорошее, косметический ремонт сделан. Правда, в санузле унитаз стоит вплотную к ванне, хотя площадь позволяла развести их нормально. А еще здесь нет плиты. Приходится готовить в электрическом чайнике. Я приноровилась варить в нем пельмени, сосиски, макароны. Невелико разнообразие – а куда деваться? Плиту сюда пока покупать опасаюсь: почти сразу после того, как мы подписали согласие на переезд в это временное жилье, нам заявили, что мы должны покинуть помещение и переехать в общежитие на ул. Рыльской.

Санузел в бывшей подсобке слесарей, ставшей квартирой для переселенцев

Санузел в бывшей подсобке слесарей, ставшей квартирой для переселенцев

Не прошли по квадратным метрам

Оказалось, что чиновников подвела математика. На Советской Армии у семьи оказалась квартира с площадью комнаты в 18 квадратных метров. А по санитарным нормам на 4-х человек этих метров должно быть не меньше 24-х.

– Нам сказали: съезжайте с Советской Армии, правовой отдел не пропустил нам документы на эту квартиру, по квадратным метрам не проходите, – рассказывает Снежана Опарина. – Мол, поедете в общежитие на ул. Рыльскую, там в общежитии дадим вам две комнаты по 12,5 кв. метров. Я уперлась – не пойду я ни в какое общежитие. У меня внучке три года, и места общего пользования я с незнакомыми людьми делить не буду! Мне говорят: мол, на Галактионовской у вас была коммунальная квартира. Да, коммунальная, но я с этими людьми 30 лет прожила, все благополучные, никаких страхов и рисков, все чисто. А там трехлетнюю – где купать? Как в туалет ходить?

Сейчас Снежана Опарина живет на Советской Армии. Мэрия хранит молчание – женщину не выгоняют, но и не подтверждают право пользования жилплощадью. В таком подвешенном состоянии женщина боится начинать обустраивать квартиру, покупать плиту и мебель – а ну как придут выселять? Правда, настроена она решительно.

- Отсюда поеду только домой, на Галактионовскую, - заявляет она.

Валентина Шведова хочет забрать отца из пансионата, но везти его некуда

Валентина Шведова хочет забрать отца из пансионата, но везти его некуда

«Не знаю, куда везти отца»

Столкнулись со сложностями и другие переселенцы. Жительница злополучного дома Валентина Шведова получила временную квартиру на ул. Гагарина. Обычная однокомнатная хрущевка на первом этаже, казалось бы – не все так плохо. Но, как выяснилось, женщина столкнулась с неразрешимой проблемой.

– Моему отцу 86 лет, он инвалид-колясочник, – рассказала Валентина Шведова журналисту «Комсомолки». – Сейчас он находится в пансионате, однако содержание там недешевое – 40 тысяч рублей в месяц. Мне бы забрать его оттуда, да везти некуда. В этой квартире для колясочника ничего не приспособлено, дверные проемы и санузел не подходят, пандусов в подъезде тоже нет.

Куда обращаться за помощью, Валентина Шведова не знает. Все, что ей остается, – собирать последние деньги на очередную оплату пансионата для больного отца.

ОФИЦИАЛЬНО

«Все получили жилье и матпомощь»

В ответ на запрос «КП-Самара» в мэрии сообщили, что назвать точные сроки окончания реставрации дома на ул. Галактионовской, 153 пока невозможно.

– Данный дом является объектом культурного наследия регионального значения – Дом Кондрата Мартыновича Зорга, 1910-1911 гг. Поэтому все вопросы по обследованию и дальнейшему восстановлению здания решаются в тесном взаимодействии с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. В настоящее время специализированная организация проводит работы по устранению угрозы обрушения с последующей консервацией дома. После получения заключения о техническом состоянии строительных конструкций будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания в целом или отдельных частей. На основании заключения будут разработаны проектно-сметная документация и дорожная карта, согласно которой будет определена стоимость и сроки выполнения работ. Только после восстановления дома жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Гражданам, у которых единственное жилое помещение стало непригодными для проживания в результате этого ЧП, были предоставлены для временного проживания жилые помещения из маневренного жилищного фонда. Квартиры расположены на территории Железнодорожного, Кировского, Промышленного и Советского районов Самары. Все семьи получили материальную помощь.

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