Иван Сергеев (на фото в белой форме) стал главным героем поединка. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» уверенно обыграли ивановский «Текстильщик». Матч проходил в Ярославле, где ивановцы временно проводят домашние игры, и завершился со счетом 3:0 в пользу самарцев. Хет-трик оформил Иван Сергеев. Представляем вашему вниманию обзор матча 14 тура ФНЛ Текстильщик – Крылья Советов 9 октября 2020.

Ожидаемо, «Крылья» захватили инициативу с первых минут. Самарцы больше времени проводили в атаке, больше владели мячом. Однако действительно опасных моментов было не так много. Один раз Кабутов замыкал головой подачу Зиньковского, Комбаров бил со штрафного. Но всегда на пути мяча вырастал вратарь «Текстильщика» Алексей Смирнов.

Впрочем, ивановцы не отсиживались в защите. Один раз самарским болельщикам пришлось понервничать. Форвард «Текстильщика» убегал от защитников и выходил один на один с вратарем самарцев Богданом Овсянниковым. Однако молодой страж ворот «Крыльев» сыграл в стиле Мануэля Нойера – выбежал за пределы штрафной и выбил мяч головой.

Забили «Крылья» под занавес первого тайма. Иван Сергеев нарвался на удар по ногам. Штрафной пошел подавать Дмитрий Комбаров. В итоге тот же самый Сергеев – не самый высокий футболист, кстати – выиграл второй этаж и кивком головы переправил мяч в ворота – 1:0.

Второй тайм начался очень бойко. Во многом благодаря самарцам. Сначала Сергей Божин пробил в падении, но вратарь хозяев Смирнов вытащил. Потом Сергеев выходил один на один с тем же Смирновым, но здесь не получился удар у форварда «КС».

Страсти так накалились, что успокаивать главного тренера «Текстильщика» Сергея Павлова пришлось желтой карточкой.

Спустя меньше 10 минут после начала второго тайма самарцы удвоили счет. Владислав Сарвели прострелил с левого фланга, Иван Сергеев расстреливал почти пустые ворота вплотную. 2:0 – форвард «КС» оформил дубль.

Нападающий самарцев поймал кураж и позже оформил хет-трик. Сначала, правда, он не реализовал один момент - удар головой парировал Смирнов, а после добивания мяч пролетел мимо ворот. Однако потом реабилитировался. Сергеев получил передачу на границе штрафной «Текстильщика» в окружении двух защитников, первым касанием обработал мяч, вторым пробросил, третьим отправил в ворота мощным ударом – 3:0. «Крылья» добили «Текстильщик» минут за 15.

Сергеев мог забить и больше, но главный тренер «КС» Игорь Осинькин решил дать ему отдохнуть, отправив нападающего на скамейку. «Крылья» же спокойно довели матч до победы, не дав «Текстильщику» огорчить своего вратаря Богдана Овсянникова.

Благодаря этой победе самарцы набрали 29 очков и временно сравнялись с «Оренбургом». Однако «горожане» свой матч еще не сыграли.

Следующую встречу «КС» проведут против прямого конкурента – «Спартака-2». Игра пройдет во вторник, 13 октября, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.