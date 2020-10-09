Стало известно, кто из студентов сможет пройти стажировку на заводе Электрощит Самара

В Самаре подвели итоги конкурса среди студентов электротехнических специалистов

Самые неравнодушные и заинтересованные студенты, которые в течение года участвовали в образовательных мероприятиях конкурса «Энергия вашего будущего», смогут пройти стажировку на одном из крупнейших предприятий Самары. Для них это отличный шанс показать себя с лучшей стороны и получить работу в хорошем коллективе, с привлекательной зарплатой, соцгарантиями. Конкурс с октября 2019 года проводила компания Электрощит Самара. За это время в обучающих лекциях и семинарах от отраслевых экспертов и руководителей самого предприятия приняли участие сотни студентов профильных вузов Самары, Оренбурга и города Волжский. Победителями, занявшими первые места, стали учащиеся СамГУПС, СамГТУ и филиала НИИ МЭИ в городе Волжском. Именно эти ребята активно участвовали в вебинарах предприятия и набрали максимальное количество баллов в проекте.

Участвовать в конкурсе могли студенты электротехнических специальностей. Организаторы разработали мобильное приложение, где можно было найти учебные пособия, студенты имели возможность общаться между собой, задавать вопросы экспертам. Ребята, присоединившиеся к проекту, – это те люди, которые не случайно пришли в профессию, они заинтересованы в профессиональном развитии и с готовностью воспользовались возможностью прокачать свои навыки и умения, познакомиться с людьми, которые могут рассказать о практической стороне будущей работы.

Как объяснили на предприятии Электрощит Самара, идея конкурса появилась не случайно. Он должен был способствовать повышению престижа электротехнических специальностей, развитию кадрового потенциала. Также было важно показать преподавателям значимость практико-ориентированного подхода.

Для предприятия Электрощит Самара конкурс стал комплексным профориентационным проектом по созданию образовательной экосистемы для молодых специалистов электротехнической отрасли. Здесь они могут получить именно те знания и практические навыки, которые необходимы им при освоении выбранных профессий.

- Современные студенты электротехнических специальностей – это будущее энергетической отрасли. Данный конкурс направлен на то, чтобы развить профессиональные компетенции молодежи, дать ей опыт работы с новейшим оборудованием и передать первоклассные знания экспертов Электрощит Самара. Мы поздравляем победителей и с нетерпением ждем в наших рядах молодых специалистов высокого уровня, - поделилась своими эмоциями после завершения конкурса вице-президент по маркетингу Электрощит Самара Татьяна Колосунина.

Впрочем, в выигрыше остались и те студенты, которые не победили, ведь за время участия в викторинах, обучающих тренингах они смогли развить собственные компетенции в электроэнергетической сфере. И наверняка станут более интересными для любых работодателей.