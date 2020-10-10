Власти надеются, что медицинская помощь в регионе станет по-настоящему скорой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась уже у 12,8 тысяч человек, у 121 из них - за последние сутки. В регионе за день сделали 5660 тестов на ковид, положительный результат получил в том числе и глава региона Дмитрий Азаров. Поэтому на 14 дней он ушел на режим самоизоляции и все это время будет работать дистанционно, из дома.

Поэтому о новых мерах поддержки медиков и больных коронавирусом в Самарской области губернатор рассказывал в своем аккаунте в инстаграме.

По его словам, в регионе увеличивается число коек для пациентов с подозрением на коронавирус (почти до 5000), а также бригад "Скорой помощи" (на 20 бригад). "На фронт" отправляют студентов старших курсов и ординаторов медуниверситета. Врачей поликлиник дистанционно будут инструктировать, как правильно лечить "корону".

"Неотложки" теперь должны работать быстрее: их будут распределять из единого центра, не учитывая при этом, к какому участку прикреплен пациент.

А для того, чтобы медицинская помощь оказывалась быстрее, губернатор Самарской области велел передать медикам 130 автомобилей, на которых ранее ездили чиновники. В том числе на нужды врачей Дмитрий Азаров решил отдать и собственный автомобиль.

Глава региона также высказал "настойчивое предложение" руководству частных клиник: они должны делать КТ по ОМС как пациентам "Скорой помощи", так и другим больным с подозрением на COVID-19. Какие учреждения готовы принять "предложение, от которого нельзя отказаться", пока не известно.

Однако КТ-исследования в регионе действительно очень востребованы: во многих случаях именно они позволяют определить проблемы с легкими у больных. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 76,8% пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии. В некоторых поликлиниках врачи заявляют, что талонов на КТ у них нет, и предлагают пациентам сделать исследование платно. Власти надеются решить эту проблему в ближайшее время.

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