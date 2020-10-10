В ФНЛ новый лидер, и это не «Крылья»: свежие новости о «Крыльях Советов» на 10 октября 2020

«Крылья» продолжают погоню за первым местом в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

14 тур ФНЛ завершился и сменил лидера. «Оренбург» неожиданно для всех подвинулся и пропустил вперед… нет, не «Крылья Советов», а «Нижний Новгород». Кроме того, самарцев косят травмы. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 10 октября 2020.

Поднялись на третье

После победы над «Текстильщиком» «Крылья» временно поднялись на 1-2 место, однако ненадолго – до конца игрового дня. Все ждали, что «Оренбург» не даст подвинуть себя с пьедестала, но подопечные чешского специалиста Марцела Лички снова скатали ничью (уже шестую в этом сезоне) и пропустили вперед «Нижний Новгород». Последний в туре обыграл «Балтику» 2:1.

Самарцы же отстают от нижегородцев на два очка, а от оренбуржцев на одно. Сейчас подопечные Игоря Осинькина на третьем месте. При этом у «КС» лучшее соотношение забитых и пропущенных в лиге - +22.

Очередное испытание

В следующем туре «Крыльям» предстоит очередное испытание – сосед по турнирной таблице «Спартак-2». Красно-белые дышат самарцам в затылок: у них 28 очков и четвертая строчка в турнирной таблице ФНЛ. В прошлом туре молодежь «Спартака» неожиданно проиграла «Чайке» 1:2, а теперь готовится к двум подряд серьезным матчам с выходцами из РПЛ – «Крыльями» и «Оренбургом».

Игра «КС» и «Спартака-2» пройдет уже совсем скоро – во вторник, 13 октября. Она состоится на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

«Крылья» подкашивают травмы

ФНЛ пытается успеть отыграть как можно больше матчей до зимней паузы и поэтому гонит игры через три дня. Частые матчи не могли не сказаться на состоянии «Крыльев Советов». Наставник самарцев Игорь Осинькин после встречи с «Текстильщиком» пожаловался на частые травмы.

- Тяжело складывался матч. Много было потерь необязательных, может быть, усталость какая-то накопилась. Не может быть, а конечно у нас она накопилась. Ротацию мы стараемся всегда проводить, иначе мы бы не выдержали такой напряженный чемпионат. У нас два человека уехали в сборные, и Гынсарь номинально уехал, он с травмой, получил травму в последнем туре. У нас есть еще какие-то моменты, например, травма Карпова. Сегодня в стартовый состав вернулся Комбаров после полуторамесячного перерыва, в прошлом матче он сыграл 20-25 минут, сегодня уже 60. Да, мы ротируем. Понятно, что у нас люди квалифицированные, достаточно большая обойма, но даже так иногда нам бывает тяжеловато, - приводит слова наставника «КС» пресс-служба клуба.

Канчельскис может вернуться в Самарскую область

Новость, которая косвенно связана с «Крыльями Советов». Андрей Канчельскис может вернуться в Самарскую область. Вот только не в «КС», а в тольяттинский «Акрон». «Матч ТВ» сообщил о том, что тольяттинскому клубу предложили взять экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити», «Фиорентины» и «Крыльев Советов» на пост главного тренера.

Однако пока верится с трудом, что это произойдет. Ранее в «Акроне» уже опровергали, что нынешний наставник команды Дмитрий Емельянов покинет свой пост.