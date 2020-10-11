Иртыш – Акрон 13 октября 2020: прогноз на матч 15 тура ФНЛ

"Акрон" и "Иртыш" - дебютанты этого сезона ФНЛ, однако тольяттинцы пока выглядят лучше. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Прогноз на матч 15 тура ФНЛ Иртыш – Акрон 13 октября 2020 – 0:1.

Вояж тольяттинского «Акрона» по Сибири продолжается. Из Томска красно-черные отправились в Омск, где сыграют с местным «Иртышом», который наконец может проводить домашние матчи в своем городе.

Это будет встреча двух команд из нижней части турнирной таблицы Футбольной национальной лиги. «Акрон» в 14 турах набрал 14 очков и занимает 17-ое место. «Иртыш» с пятью очками расположился на самом дне – на последнем – 22-ом – месте. Сибиряки в этом сезоне уже поменяли тренера и это благотворно сказалось на команде – «Иртыш» впервые в этом сезоне победил. Дома был повержен воронежский «Факел». Правда, после этого снова последовало поражение – от «Торпедо» 0:2. Теперь на очереди поединок с «Акроном».

У тольяттинцев тоже произошла рокировка на тренерском мостике, однако, как сообщили в клубе, временная. Место Дмитрия Емельянова занял Дмитрий Годунок, который руководит «Акроном» во время выездной серии. Емельянов не смог полететь с командой по семейным обстоятельствам. Хотя СМИ уже вовсю сватают на место наставника тольяттинцев разных специалистов, например, Андрея Канчельскиса.

«Акрон» и «Иртыш» - дебютанты этого сезона ФНЛ, оба пришли из ПФЛ. Однако тольяттинцы пока выглядят лучше. На их счету в этом сезоне две ничьи, которые они добыли в матчах с «Торпедо» и «Оренбургом», и три (считая одну техническую) победы, последнюю из которых подопечные Дмитрия Емельянова одержали в позапрошлом туре. Тогда тольяттинцы в Жигулевске обыграли «Чертаново» 1:0. А вот в прошлом туре в поединке с «Томью» красно-черные упустили очки. Ведя по ходу встречи 1:0 тольяттинцы пропустили два от Дениса Давыдова. Второй мяч новичок томского клуба забил на 90-ой минуте.

«Акрон» и «Иртыш» примерно равные соперники. Однако, на мой взгляд, тольяттинцы немного сильнее. По крайней мере, судя по прошедшим матчам. Скорее всего, они смогут увезти из Омска победу. Матч закончится с минимальным перевесом «Акрона».