Неизвестно, с чем связан резкий рост заболеваемости в Камышлинском районе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как в Самарской области болеют коронавирусом: статистика на 11 октября 2020 года
Новостей о коронавирусе по состоянию на 11 октября в Самарской области не так много, как сутками ранее. Но главная – количество заболевших растет. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 125 новых случаев заболевания COVID-19. Это повторение худшего результата осени. Таким образом, общее число заразившихся в Самарской области с начала пандемии – 12 930.
Больше всего новых заболевших в Самаре – 66 человек. Кроме того, специалисты зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом в Камышлинском районе. Там за сутки обнаружили почти столько же заболевших, сколько за все время с начала пандемии до этого – 19 человек. С чем связан резкий рост заболеваемости, не сообщают.
При этом в Тольятти за предыдущие сутки обнаружили всего четырех новых заразившихся, а в Сызрани ни одного.
Остальные заболевшие живут в Ставропольском районе (16 новых случаев), Новокуйбышевске и Шенталинском районе (по 5), Волжском районе (4), Безенчукском районе (3), Елховском, Сергиевском и Челновершинском районах (по 1).
Последние новости коронавируса на 11 октября 2020 года
Из 125 новых заболевших у 57 человек COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. И только у 16 человек коронавирус нашли после того, как они пообщались с ранее заболевшими.
При этом из 125 человек у 52-х COVID-19 никак себя не проявлял.
Есть и хорошие новости – за прошедшие сутки от коронавируса никто не умер. А выздоровели почти 80% от всех заболевших с начала пандемии – 10 132 человек.
Под наблюдением остаются 220 пациентов в Самарской области.