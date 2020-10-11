Неизвестно, с чем связан резкий рост заболеваемости в Камышлинском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как в Самарской области болеют коронавирусом: статистика на 11 октября 2020 года

Новостей о коронавирусе по состоянию на 11 октября в Самарской области не так много, как сутками ранее. Но главная – количество заболевших растет. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 125 новых случаев заболевания COVID-19. Это повторение худшего результата осени. Таким образом, общее число заразившихся в Самарской области с начала пандемии – 12 930.

Больше всего новых заболевших в Самаре – 66 человек. Кроме того, специалисты зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом в Камышлинском районе. Там за сутки обнаружили почти столько же заболевших, сколько за все время с начала пандемии до этого – 19 человек. С чем связан резкий рост заболеваемости, не сообщают.

При этом в Тольятти за предыдущие сутки обнаружили всего четырех новых заразившихся, а в Сызрани ни одного.

Остальные заболевшие живут в Ставропольском районе (16 новых случаев), Новокуйбышевске и Шенталинском районе (по 5), Волжском районе (4), Безенчукском районе (3), Елховском, Сергиевском и Челновершинском районах (по 1).

Последние новости коронавируса на 11 октября 2020 года

Из 125 новых заболевших у 57 человек COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. И только у 16 человек коронавирус нашли после того, как они пообщались с ранее заболевшими.

При этом из 125 человек у 52-х COVID-19 никак себя не проявлял.

Есть и хорошие новости – за прошедшие сутки от коронавируса никто не умер. А выздоровели почти 80% от всех заболевших с начала пандемии – 10 132 человек.

Под наблюдением остаются 220 пациентов в Самарской области.