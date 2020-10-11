Выживет сильнейший? Прокуратура требует демонтировать оборудование, которое жители поселка установили для обогрева

Поселок был сдан 5 лет назад, но уже рассыпается на глазах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЖК "Солнечный" под Тольятти усиленно готовится к зиме. Напомним, его возвели 5 лет назад недалеко от села Подстепки в Ставропольском районе. Однако оказалось, что дома построены и сданы с многочисленными нарушениями. Пока полиция и надзорные органы разбираются, кто виноват и что с этим делать, обитателям поселка то и дело приходится задумываться о выживании.

К примеру, поселок годами задыхался от сточных вод. Застройщик сделал канализацию таким образом, что прямо под окнами жилых домов то и дело разливались зловонные озера. Их убирали, но они неизменно появлялись вновь.

После многочисленных жалоб в этом году проблема все же была решена: власти отремонтировали канализационные насосные станции и заменили насос в самом поселке, после чего "озера" исчезли, а местные жители смогли вздохнуть полной грудью.

Но оказалось, что обрадовались они рановато: управляющим компаниям, которые обслуживают ЖК "Солнечный", в сентябре пришли представления об устранении нарушений от прокуратуры Ставропольского района.

- Они требуют демонтировать электрические котлы и другое оборудование, которое не соответствует проектной документации, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" местные жители. - А зимой мы как жить будем после этого?

Напомним, сразу после того, как люди заселились в поселок, у них начались проблемы с электричеством, питьевой водой и отоплением: мощности трех трансформаторных подстанций на все не хватало, и в морозы обителям ЖК "Солнечный" приходилось выбирать: отопление в доме или горячая вода в кране.

Чтобы решить проблему, пришлось "креативить": устанавливать тены, котлы и прочее оборудование для обогрева.

А сейчас выясняется: в проекте, по которым прокладывались инженерные коммуникации в ЖК "Солнечный" ничего этого нет, установленное новое оборудование превышает те мощности, которые указаны в документах, и ПАО "Самараэнерго" вместе с прокуратурой логично отмечают, что это небезопасно.

- Нам обещали построить дополнительную подстанцию, но ее до сих пор нет. Теперь говорят о какой-то мобильной подстанции, но как все это будет выглядеть в реальности, сложно себе представить, - волнуются жители поселка.

Альтернативных вариантов обогрева жилых домов им никто не предлагает. А значит эта зима грозит вновь испытать людей на прочность.

В ближайшее время представители управляющих компаний должны встретиться с сотрудниками прокуратуры Ставропольского района, чтобы обсудить, как же будет обогреваться ЖК "Солнечный" в холода.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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