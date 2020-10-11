"Малыш плачет, супруга без сознания": полицейские помогли самарцу спасти жену и годовалого сына

Полицейским пришлось включить проблесковые маячки

Этот день житель Самары Михаил до сих пор вспоминает с содроганием. На заднем сидении в машине плачет годовалый сын, его тошнит - сердце разрывается. Рядом от того же страдает жена, которая уже даже не плачет - сил нет. И он за рулем с ужасом смотрит вперед на стоящие в пробке машины - движения почти никакого и шансы на то, что он успеет довезти до больницы самых дорогих ему людей, тают с каждой минутой.

- Когда я увидел инспекторов ДПС на мотоциклах, я понял - вот мой шанс. Выскочил из машины, подбежал к ним, пытаюсь что-то объяснить, - вспоминает Михаил.

Старший лейтенант Владимир Уренев и капитан полиции Николай Борцов несли службу на улице Ново-Садовая. Когда к ним подбежал взволнованный мужчина, конечно же, среагировали. Заглянули в машину и поняли, что без их помощи здесь не обойдутся.

Сотрудники ДПС поспешили прийти на помощь

- Мы, конечно же, согласились помочь, сели на мотоциклы и поехали вперед с проблесковыми маячками. Сразу же поехали, медлить не стали, - говорит Николай Борцов в программе Самарская полиция. Закон и порядок.

Правда, помочь оказалось непросто: многие водители уступали дорогу, но нашлись и те, кто посчитал, что своя рубашка к телу ближе.

- Были такие люди, кто не хотел пропускать. Но я им желаю здоровья и чтобы никогда такого не случилось ни с ними, ни с близкими. А тем, кто мне помог, кто не стал препятствовать, хочу сказать огромное спасибо! - не сдерживает эмоций Михаил.

Михаил чуть не потерял жену и детей

Инспекторы ДПС в процессе приняли решение вызвать патрульную машину, так как поняли: доехать просто так не успеют. Женщину туда переносили уже на руках - она потеряла сознание. Но, к счастью, все закончилось благополучно. Вскоре машина домчалась до больницы, в приемном покое уже ждали медики, которые быстро оказали первую помощь и спасли и жену, и сына Михаила.

- Я хочу сказать большое спасибо и медикам, и сотрудникам ДПС, не знаю, чем бы это могло закончиться, произошла бы трагедия, - говорит Михаил. А сами инспекторы только пожимают плечами: что же, работа такая - мол, мы никогда никого без помощи не оставляем.