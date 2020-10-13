Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 13 октября 2020 года

Борьба с коронавирусом в Золотом Кольце продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в средней полосе России остается неплохой, золотая осень еще не уступила проливным дождям и холодам, хотя они и близко. Но музеи открыты, достопримечательности доступны - туристам есть, на что посмотреть. Впрочем, важно учитывать эпидемиологическую ситуацию. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 13 октября 2020 года. Covid-19 в стране набирает обороты и с ним нужно быть осторожнее. Носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию - правила, которые актуальны практически для всех регионов.

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 189

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Суздале за последние сутки число заболевших увеличилось на 4. Горожанам советуют сидеть дома и лишний раз не посещать людные места. Лучше этого не делать и туристам, хотя в их случае все сложнее. Но хотя бы маски носить надо обязательно. И следует учитывать, что в культурных учреждениях число посетителей ограничивают - столпотворений не допускают.

Добавим, что 12 октября в регионе - в Муромской городской больнице №3 - начал работать современный 64-срезовой компьютерный томограф. Такая техника позволяет наиболее точно определить наличие вируса в организме человека.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 513

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За минувшие сутки в Ростове Великом не прибавилось заболевших. Впрочем, нужно оставаться осторожными.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 437

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области за последние сутки заболели 81 человек, 6 выздоровели, умерла 65-летняя женщина. Всего заболевших 9378 с начала пандемии, излечившихся - 8679. На карантине находятся 2332 человека. Они контактировали с ранее инфицированными.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2600

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В городе, который начал болеть одним из первых в Подмосковье, за сутки прибавилось 30 заболевших. Жителей и гостей города просят носить маски, людей старше 65 лет просят по ограничить свои выходы из дома и не посещать людные места. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызывать на дом врача.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 2871

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

49 человек заболели в областной столице за сутки. Двое мужчин 66 и 67 лет - скончались. Пока дополнительных ограничений в регионе не обещают, но просят как можно меньше выходить из дома без причины, не собираться большими компаниями.

Коронавирус в Иваново

Заболели: 3747

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней. Не нужна тем, кто приехал с туром на теплоходе.

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

22 новых случая в областной столице за сутки - не самое большое число по области среди муниципалитетов. Тем не менее, в минздраве отмечают всплеск заболеваемости пневмонией в регионе и нужно быть крайне аккуратным со своим здоровьем. Введен в эксплуатацию еще один томограф – в 7-й городской больнице Иваново. Это решено сделать из-за больших очередей на КТ. Жителям напоминают о важности вакцинации от гриппа. Молодому поколению советуют не думать, что у них болезнь проходит бессимптомно, а заботиться о старших.