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Здоровье

Доктор, у меня все болит: 7 вопросов к самарскому остеопату

Врач рассказал самарцам, кому может понадобиться помощь остеопата, что делает этот специалист и кто просто не справится без его поддержки
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Остеопаты рассказали, какие проблемы помогают решить. Фото предоставлены «Центром остеопатии доктора Коваленко»

Остеопаты рассказали, какие проблемы помогают решить. Фото предоставлены «Центром остеопатии доктора Коваленко»

Сегодня врачи-остеопаты становятся все более востребованными специалистами. Название их специальности уже не вызывает вопросы и все больше самарчан на своем опыте узнали, как полезна может быть помощь такого профессионала, как он поможет избавиться от головной боли, исправить осанку и сделать жизнь лучше. Может быть, такая помощь нужна и вам, но вы об этом просто не знаете?

С какого возраста нужны консультации остеопата?

Первый вопрос, которым задаются пациенты: а мне в самом деле пора? Может быть, это доктор для тех, кому за 50? А можно ли вести к такому специалисту ребенка?

Профессионалы с большим опытом смело заявляют: на прием может приходить еще неродившийся младенец. Врач поможет беременной женщине справиться с неожиданно возникающими проблемами - вроде, новой осанки, большой нагрузки веса на костный скелет. А счастливая и спокойная мать - это здоровый ребенок.

Очень своевременной и нужной может быть помощь остеопата для новорожденных. Эти специалисты помогают устранить последствиях родовых травм и задержку моторного, речевого и психического развития.

Если устранить последствия родовой травмы в раннем возрасте, можно избежать серьезных проблем в будущем. В более старшем возрасте у таких детей развивается нарушение осанки, задержка психического и речевого развития, нарушение прикуса, плоскостопие и другие нарушения. Остеопат смотрит ребенка в первые месяцы после рождения и мягко устраняет дисфункцию . Для нормального развития ребенка рекомендуется динамическое наблюдение у остеопата каждые 2-3 месяца на протяжении всего периода роста, и, при необходимости, остеопатическая коррекция.

Детям к подобным специалистам тоже можно обращаться. Фото предоставлены «Центром остеопатии доктора Коваленко»

Детям к подобным специалистам тоже можно обращаться. Фото предоставлены «Центром остеопатии доктора Коваленко»

Как подготовиться к встрече с остеопатом?

Если вы уже записались на прием к врачу, обязательно подготовьтесь к этому визиту. Лучше всего пообедать или позавтракать за 2-3 часа до приема. Также постарайтесь опорожнить мочевой пузырь и кишечник перед сеансом, чтобы не испытывать дискомфорта. Перед посещением лучше не злоупотреблять парфюмерией.

С собой можно взять основные медицинские заключения: МРТ, рентген, УЗИ, заключения офтальмолога, если таковые имеются,специально ничего делать не нужно для первого приёма. Остеопаты после осмотра пациента могут назначить выполнение анализов, некоторых дополнительных диагностических процедур.

При месячных не рекомендуется обращаться к остеопату.

Как понять, что пора записаться на прием?

Любые проблемы со здоровьем, которые доставляют вам неудобство, повод обратиться к такому специалисту, который сможет провести диагностику вашего организма. В самом деле, обращать внимание стоит даже на такие проблемы, от которых люди привыкли отмахиваться. Это мигрени и частые головные боли, болезни ЛОР органов, проблемы ЖКТ, частые простуды, бронхиты и гайморит, нарушение иммунной системы. Все это является поводом для того, чтобы прийти на консультацию и разобраться в своем внутреннем мире.

К визиту нужно подготовиться. Фото предоставлены «Центром остеопатии доктора Коваленко»

К визиту нужно подготовиться. Фото предоставлены «Центром остеопатии доктора Коваленко»

Как понять, что ребенка пора показать остеопату?

Специалисты советуют вспомнить, как проходили роды. Например, по их мнению щипцы и кесарево сечение — главные показания к остеопатическому лечению. Беременность и роды – это физиологические процессы, но все равно в этот момент ребенок может подвергаться нежелательным изменениям. Это приводит к деформации черепа и к другим травмам - их не видно невооруженным глазом, но подобные микротравмы могут создать ребенку проблемы на оставшуюся жизнь. Если роды были стремительными, затяжными, или у мамы не хватило сил хорошо потужиться – может возникнуть смещение шейных позвонков, деформация головы, проблемы плечевого пояса, при ягодичном предлежании – проблемы с костями таза. Клинически это вызывает различные неврологические нарушения, гипер- и гипотонус, кривошею, гидроцефалию, срыгивания, беспокойный сон, запоры и является родовой травмой.

Если устранить последствия родовой травмы в раннем возрасте, можно избежать серьезных проблем в будущем. В более старшем возрасте у таких детей развивается нарушение осанки, задержка психического и речевого развития, нарушение прикуса, плоскостопие и другие нарушения. Остеопат смотрит ребенка в первые месяцы после рождения и мягко устраняет дисфункцию . Для нормального развития ребенка рекомендуется динамическое наблюдение у остеопата каждые 2-3 месяца на протяжении всего периода роста, и, при необходимости, остеопатическая коррекция.

Можно ли беременным женщинам посещать остеопата?

Не только можно, но и нужно! Во время беременности в организме матери происходят изменения - увеличение веса, изменение осанки и положения костей таза, ощущаются боли в позвоночнике. В итоге беременность приносит состояние дискомфорта и будущая мама страдает, вместо того, чтобы в хорошем настроении ждать появления малыша на свет. Именно остеопат помогает разобраться с проблемами позвоночника у беременных женщин и новорожденных, поэтому не стоит ждать, чтобы обратиться за помощью. В этом материале специалист клиники доктора Кравченко Маргарита Устина рассказала, с чем может сталкиваться будущая мама, как правильно подготовить организм к беременности, какие проблемы могут возникнуть после родов и как с ними справиться. Но главный совет – отправляйтесь в этот путь к рождению новой жизни рука об руку с профессионалом и не бойтесь прийти к врачу-остеопату во время беременности.

Чем отличается мануальная терапия от остеопатии?

Самое главное отличие, пожалуй, в подходе к обследованию организма. Остеопатия устраняет причины заболевания, врач рассматривает организм пациента как единое целое и корректируют его общее состояние. Мануальная терапия облегчает симптомы — последствия болезни, специалисты чаще всего концентрируются на состоянии позвоночника. Кроме того, остеопаты работают с пациентами довольно длительное время. В течение всей процедуры оказывается более объемное, широкое влияние на организм.

Почему многие самарцы доверяют именно вашему центру?

ООО "Центр остеопатии доктора Коваленко" - это команда профессионалов, сплочённая многолетней дружбой и общими целями. В лечении заболеваний мы пропагандируем целостный подход и мягкое воздействие направленное, прежде всего на включение собственных ресурсов организма по самокоррекции и самовосстановлению. Мы постоянно совершенствуем свои знания, обмениваемся опытом с передовыми специалистами из других клиник, городов и стран, осваиваем современные технологии диагностики и лечения, чтобы успешно сохранять и восстанавливать здоровье наших пациентов на самом высоком уровне. Также мы готовим новое поколение остеопатов, которые проходят обучение в Самарском филиале Института остеопатии Санкт Петербурга, стажируются и работают в нашем Центре.

Новости медицины и здоровья Самары, Самарской областиБИЗНЕС-ПРЕСС

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