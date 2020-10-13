«Эффективный лидер» за три дня: пройдите обучающий курс и прокачайте свои управленческие навыки

Самарцев научат эффективному лидерству

Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Знаете ли вы, что нужно, чтобы стать эффективным управленцем и добиться карьерных высот? Давно доказано: прокачивать лишь профессиональные навыки недостаточно. Важно развивать эмоциональный интеллект и soft skills – так называемые «гибкие навыки». Разобраться, что это такое, научиться работающим приемам стратегического мышления и повысить личную продуктивность смогут участники онлайн-марафона «Эффективный лидер».

В программу расширенного курса включено изучение методики стресс-менеджмента и техники эффективных переговоров. Таким образом, буквально за три вы получите полный пакет инструментов для развития лидерских качеств.

Обучающий курс «Эффективный лидер» – это три вебинара-тренинга от ведущих бизнес-экспертов, дополненные вопросно-ответными сессиями.

Онлайн-Марафон пройдет с 19 по 21 октября 2020 года.

Время проведения вебинаров: 18:00 - 19:30 (время самарское).

Программа курса:

День 1. Стратегическое мышление

Спикер: Антон Макаров — генеральный директор «FG Consulting», ведущий бизнес-тренер, консультант по T&D проектам. Компетенции: развитие руководителей линейного, среднего, ТОП-уровней в соответствие с корпоративной моделью компетенций; работа с большими командами по трансформации корпоративной культуры и работа с ТОП-командами по выработке стратегии бизнеса

Тезисы дня:

— определение стратегического мышления (СМ). Отличие от других типов мышления

— компоненты СМ: миссия и ценности (эмоциональная составляющие и подпитка для СМ); видение и action-plan (рациональная основа для СМ)

— этапы СМ: дивергенция (расширение фокуса: эмпатия и фокусировка) и конвергенция (сужение фокуса на идее: генерация и выбор)

— приемы дивергенции (эмпатия): bench, отраслевые аналогии, техника S.C.A.M.P.E.R.)

— приемы дивергенции (фокусировка): инструмент «Матрица оценки трендов»

— приемы конвергенции (генерация + выбор): инструмент «Матрица действий» и матрица «Эффективность – стоимость»

— рекомендации по развитию личной эффективности в контексте СМ (несколько примеров: Trend-watching, Networking, Осознанная фокусировка)

День 2. Стресс-менеджмент

Спикер: Екатерина Зуева — бизнес-тренер FG Consulting, сертифицированный бизнес-тренер (Международная школа бизнес-тренеров (ICBT – International College of Business Trainers, г. Москва), руководитель корпоративного университета в крупном холдинге (г. Самара), специалист по обучению и развитию персонала, консультант по построению и внедрению систем подбора, адаптации, обучения, развития и оценки персонала, кандидат экономических наук

Тезисы дня:

—«стресс» и «дистресс» — почему важно различать эти понятия

— 5 ключевых мифов о стрессе: разоблачение

— по каким законам развивается стресс

— три метода управления стрессом

— техника работа с негативными установками (способ трансформации негатива в позитив)

— типы сложных собеседников и способы установления контакта с ними

День 3. Эффективные переговоры

Спикер: Дмитрий Славнов — тренер «FG Consulting», бизнес-консультант, сертифицированный менеджер проектов по версии AFW (Германия, Гарцбург)

Тезисы дня:

— алгоритм переговоров: ключевые этапы

— значение роли руководителя и техники влияния на принятие решений

— технология работы с несогласием и вывод партнера в конструктивное русло

— технология работы с сомнением («дожим» своих решений и позиций)

— технологии работы с отказом от позиции руководителя (3 технологии)

Участие в мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено! Успейте подать заявку по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/effektivnyy-lider-za-tri-dnya-proydite-obuchayus

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